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"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка

Сегодня, 09:37

Продюсер показал свою возлюбленную на видео

Скандально известный продюсер Бари Алибасов, который этим летом попал в психиатрическую больницу, скоро станет отцом. Об этом он сам рассказал в социальной сети. 73-летний основатель группы "На-На" показал свою молодую любовницу, и поделился радостной новостью в Instagram-аккаунте.

"Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни", – написал Бари Алибасов в своем посте.

+ "-" (@alibasov_nana)

В коротком видео он обнимает любимую. На каком сроке беременности девушка – пока неизвестно.

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"Бари Каримыч – бог пиара", "Старый пень", "Отпусти ребенка", "Куда же делись мужчины преклонного возраста, достойно стареющие", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Почему Бари Алибасов выгнал сына из дома, смотрите в сюжете:

Напомним, что у Алибасова есть – сын Бари Алибасов-младший. Его родила гражданская жена артиста Елена Уронич. Два года назад Алибасов расписался с Лидией Федосеевой-Шукшиной, за которой он много лет ухаживал.

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