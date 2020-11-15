Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

TARABAROVA впервые показала двухмесячную дочку (фото)

Вчера, 14:29

В конце сентября певица во второй раз стала мамой

24 сентября украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) родила второго ребенка. Спустя время звездная мама показала двухмесячную дочку на трогательном фото, которое опубликовала в Instagram.

В кадре Светлана запечатлена с малышкой на руках. Склонившись над своей дочерью, мама поддерживает ее голову и нежно улыбается.

Певица TARABAROVA показала дочку
Певица TARABAROVA показала дочку
Фото: instagram.com/tarabarova

"Рассказать вам, что я чувствую, когда держу на ручках дочь?" – спросила TARABAROVA у своих поклонников.

Отметим, что более двух недель счастливая мама не раскрывала имя малышки. Вскоре звезда призналась, что назвала девочку Марией.

Читайте также:
Джамала объяснила значение имен своих детей

Имя для нее Светлана и ее супруг выбрали не просто так – идея назвать дочь Машей появилась во время их поездки в Барселону.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми
Светлана Тарабарова с мужем и детьми
Фото: instagram.com/tarabarova

"Барселона, 21 января 2020 года – мы, такие счастливые... у статуи Девы Марии я понимаю, что у меня токсикоз. Говорю Алексею: "Кажется, мы станем родителями во второй раз". А он мне: "Да! И дочку Машей назовем". А я ему отвечаю: "Согласна!" – рассказала ранее Тарабарова.

Как Светлана Тарабарова живет после родов, смотрите в эксклюзивном сюжете:

Недавно TARABAROVA отметила четвертую годовщину свадьбы и показала архивные фото.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Беременная Эмма Робертс о проблемах со здоровьем, которые чуть не привели к бесплодию: "Когда узнала, была в шоке" Ми-ми-ми дня: Alyosha показала новое фото с маленькой дочкой Рон из «Гарри Поттера» рассекретил странное имя своей дочери и впервые завел Instagram-аккаунт
Светлана Тарабарова дети звезд TARABAROVA
Реклама

Новости партнеров

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

13 ноябряШоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

13 ноябряEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 ноябряFun

Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

13 ноябряАктуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Испанская гандболистка, которая излучает красоту
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте
Українка з 13-м розміром грудей порадувала глибоким декольте

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять