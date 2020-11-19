Дочь Криса де Бурга родила близнецов после 14 выкидышей

А в прошлом году Розанне Дэвидсон родила ребенка суррогатная мать

36-летняя модель, дочь знаменитого британского певца Криса де Бурга Розанна Дэвидсон поделилась с миром счастливой новостью: после 14 выкидышей она родила двоих здоровых близнецов. Это мальчики!

Розанна опубликовала фото на своей странице в Instagram, на котором запечатлена вместе с сыновьями Хьюго и Оскаром и мужем Уэсом Квирком.

Дочь Криса де Бурга родила близнецов Фото: Getty Images, instagram.com/rosanna_davison

Дочь Криса де Бурга рассказала о своих проблемах с фертильностью, признавшись, что пережила 14 выкидышей. Розанна узнала, что беременна, в первую неделю карантина. По словам модели, она была "более расслаблена физически", чем за все предыдущие годы.

Отметим, что в ноябре прошлого года суррогатная мать родила Розанне дочь.

"Мне сказали, что я, вероятно, никогда не смогу выносить собственного ребенка из-за подозрения на дисфункцию иммунной системы, которую не удалось исправить многочисленными видами лечения. Мой врач не может объяснить, каким образом мне удалось выдержать эту беременность, и это, вероятно, всегда останется одной из загадок моей жизни", – написала Розанна.

Напомним, Эмма Робертс рассказала о проблемах с фертильностью перед тем, как смогла забеременеть. Ранее стало известно, что 42-летняя Василиса Фролова впервые станет мамой.

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