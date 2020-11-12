Джамала объяснила значение имен своих детей

Певица рассказала, как они с мужем выбирали имена сыновьям

Этим летом певица Джамала стала мамой второй раз. Она родила сына. На своей страничке в Instagram артистка решила рассказать своим подписчикам, как они с мужем выбирали имена для детей и что они означают.

Певица Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa

Оба сына Джамалы получили двойные имена. Младшего назвали Селим-Гирай, а старшего – Эмир-Рахман.



Певица рассказала, Селим-Гирай – имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим понравилось мужу, а ей – Гирай. Поэтому они решили совместить и назвать в честь великого хана.



Имя Эмир-Рахман артистке приснилось. Как она объяснила, в переводе на русский Эмир означает "правитель", а Рахман – "милостивый".

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