Джамала объяснила значение имен своих детей
Певица рассказала, как они с мужем выбирали имена сыновьям
Этим летом певица Джамала стала мамой второй раз. Она родила сына. На своей страничке в Instagram артистка решила рассказать своим подписчикам, как они с мужем выбирали имена для детей и что они означают.
Оба сына Джамалы получили двойные имена. Младшего назвали Селим-Гирай, а старшего – Эмир-Рахман.
Певица рассказала, Селим-Гирай – имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим понравилось мужу, а ей – Гирай. Поэтому они решили совместить и назвать в честь великого хана.
Имя Эмир-Рахман артистке приснилось. Как она объяснила, в переводе на русский Эмир означает "правитель", а Рахман – "милостивый".
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