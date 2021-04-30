Холостяк Михаил Заливако засветил свое фото из паспорта. Его вообще не узнать!

По словам Михаила, его часто не узнают таможенники. Заливако сильно изменился, и теперь не похож на самого себя в юности

Для многих фото в паспорте – это больная тема. Считается, что лишь единицы "удачно" получаются на кадрах для официальных документов. Похоже, что и "холостяк" Михаил Заливако принадлежит к числу тех, кто немного стыдится своего фото в паспорте.

Все дело в том, что Заливако совсем не похож на себя в юности. С тех пор Михаил очень изменился – возмужал и нарастил гору мышц. По словам "холостяка", его даже не узнают таможенники!

Мы уже видели, как Михаил выглядел в раннем детстве, а теперь давайте посмотрим, каким Заливако был в 16 лет. В девятом выпуске "Холостяка 11" Михаил без стеснений продемонстрировал свое фото.

Михаил Заливако Фото: скриншот, пресс-служба

Не только на проекте "Холостяк" "всплывают" архивные фото главных героев. К примеру, на "Холостячке" Ксения Мишина также поделилась своими кадрами из семейного альбома. Посмотрите, как она выглядела в детстве и подростковом возрасте.

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