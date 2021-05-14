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Вышиванка DAY пройдет на лучшей смотровой площадке Киева: все подробности праздника

Сегодня, 18:00

Народный праздник организовывают телеканал "Украина 24" и новости "Сегодня"

20-го мая канал «Украина 24» и новости «Сегодня» организовывают «Вышиванка DAY»
20-го мая канал «Украина 24» и новости «Сегодня» организовывают «Вышиванка DAY»
Фото: Сегодня

20-го мая телеканал "Украина 24" и новости "Сегодня" организовывают народный праздник – традиционный показ вышиванок "Вышиванка DAY" в Киеве на новой локации КВЦ "Парковый" Viewpoint by Parkovy. В этом году праздник пройдет при участии известных украинцев, звезд шоу-бизнеса и телеведущих, с соблюдением всех карантинных норм. Зрители же смогут посмотреть его в эфире телеканала "Украина 24" и на большом экране, расположенном в Мариинском парке.

"Мы помним свою историю и уверенно смотрим в будущее. Мы надеваем традиционную одежду не только в праздники, но и в будни, потому что она – одно из свидетельств самобытности украинской нации, наш оберег, символ веры и единения. Для каждого праздник вышиванки – это то, что сближает, объединяет наши семьи и помогает сохранять память о родных. И если в вашей семье не было такой традиции, можно положить ей начало в этот "Вышиванка DAY", – говорит Юрий Сугак, главный редактор НГУ.

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В 2019 году новости "Сегодня" и телеканал "Украина" основали красивую традицию – отмечать "Вышиванка DAY" показом вышиванок. В прошлом году во время карантина команда НГУ и телеканала "Украина" создали праздничный артпроект онлайн, привлекли известных дизайнеров и звезд. В этом году праздник объединит онлайн-формат и показ вышиванок. Цель показа – напомнить о красоте, актуальности и разнообразии национальной одежды Украины.

Народный показ вышиванок начнется в 10:00 на лучшей смотровой площадке столицы – новой локации КВЦ "Парковый" под открытым небом Viewpoint by Parkovy. Здесь будет красная дорожка, по которой звезды и выдающиеся украинцы пройдут в собственных и дизайнерских вышиванках.

Из-за карантина событие будет закрытым для посетителей, но зрители смогут посмотреть прямую трансляцию в эфире телеканала "Украина 24" и на ютуб-канале.

Соблюдая дистанцию, все желающие смогут сделать красивые снимки в вышиванках в фотозоне на смотровом балконе Мариинского парка. Также к празднику можно присоединиться онлайн, разместив пост в соцсетях с использованием особой маски "Вышиванка Day" или поделившись фотографией из фотозоны.

20-го мая канал
20-го мая канал "Украина 24" и новости "Сегодня" организовывают "Вышиванка DAY"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

20 мая 2021 года надевайте вышиванку и станьте частью "Вышиванка DAY" – праздника, который восстанавливает связь поколений!

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Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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Источник: Сегодня
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