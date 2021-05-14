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15 часов переездов в день: Анатолий Анатолич рассказал, как снимают тревел-шоу Всюди люди

Сегодня, 14:44

Рабочий день телеведущего начинается в 7 утра, а съемки продолжаются до вечера. Отдыхом такой график точно не назовешь!

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" продолжает работу над шоу "Всюди люди". Ведущий проекта Анатолий Анатолич недавно отправился в страны Северной Америки, откуда рассказал об особенностях съемок тревел-шоу.

На прошлой неделе ведущий телеканала "Украина" Анатолий Анатолич отправился в Панаму. В своих соцсетях ведущий демонстрировал красоты и диковинки страны, об особенностях жизни которой совсем скоро расскажет в программе "Всюди люди". Сейчас телезвезда находится в солнечной Доминикане, откуда и рассказал подписчикам о трудностях своей работы.

"Позвольте откровенно. Съемки тревела – это абсолютно не отдых. В 7:00 надо успеть перекусить, потому что в 7:30 выезд. И обратно в отель в 20:30, и даже без ужина – в номер спать. Вечернюю жизнь отеля я не видел, хотя он и туристический. И так по 12-15 часов переездов и съемок 8 дней подряд. Мое свободное время только на рассвете, в 6:00, когда я могу побегать и побыть в одиночестве", – написал Анатолий Анатолич в Instagram.

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, телеведущий отметил длительные перелеты и ограничения для украинцев, которые возникли в результате пандемии.

"Назад в Украину лететь почти сутки. И, например, в аэропорту Амстердама надо будет посидеть 8 часов. Выйти в город, даже с тестами, мы не можем. Для украинцев страна закрыта, но это другая история", – поделился ведущий.

По словам Анатолия Анатолича – работа в любом телевизионном проекте требует усилий и гибкости, но сказать, что ежедневные эфиры "Ранку з Україною" даются легче он не может.

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Так и с утренним шоу, о котором многие думают, что ты провел утро и кайфуешь, потому что целый день свободен. Но мои близкие знают, какой я выжатый, как лимон, после эфиров, а в конце рабочей недели, в пятницу вечером ни о каких тусовках речи не идет. Хочется просто выспаться, – отметил Анатолий Анатолич в соцсетях. – Но несмотря на это, у меня реально крутая работа, очень сложная (можете не верить), но чрезвычайно интересная! За что я благодарен судьбе, немного себе и всем, кто встречался на моем пути".

Однако все усилия ведущего оправданы, ведь в тревел-шоу "Всюди люди" Анатолий Анатолич расскажет невероятные истории далеких стран, познакомит с их жителями, законами и условиями жизни. А еще развенчает все стереотипы и представления о различных городах и странах.

Анатолий Анатолич на съемках в Доминикане – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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