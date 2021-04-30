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Премьера нового мистического сериала Теория зла: почему стоит посмотреть

Сегодня, 12:45

3 мая в 21:00 на телеканале "Украина" выйдут премьерные серии драмы "Теория зла". Сериал будет состоять из восьми эпизодов

Новый сериал "Теория зла" производства компании Saga Pictures по заказу телеканала "Украина" расскажет интригующую историю жизни психолога Алены Скляренко, которая неожиданно попадает в круговорот странных мистических событий.

В один момент жизнь психолога и матери троих детей Алены Скляренко становится похожей на ад: странные звонки в дверь, постоянная слежка за семьей, мистические знаки и пугающие истории клиентов. Параллельно начинает разрушаться жизнь старшего оперуполномоченного Олега Колесника. Алене и Олегу предстоит разобраться, что или кто на них охотится, и остановить зло прежде, чем оно уничтожит их.

Кадр из сериала "Теория зла"
Кадр из сериала "Теория зла"
Фото: пресс-служба

Главную роль сыграла известная нидерландская актриса, телеведущая и блогер Виктория Кобленко. Артистка призналась – давно мечтала сыграть психолога, ведь в Голландии режиссеры и продюсеры видят ее исключительно в роли "железной леди".

"Возможно, я себе даже наколдовала эту роль (смеется). Когда ввели карантин, я стала заниматься вещами, на которые обычно не хватает времени: мастер-классы, курсы. И один коуч спросил, кого бы я хотела сыграть. Тогда я задумалась и поняла, что никогда не играла психолога, а это интересно! А через пару месяцев пришел такой запрос. Так что звезды сошлись каким-то магическим образом", – поделилась нидерландская актриса Виктория Кобленко.

Кадр из сериала "Теория зла"
Кадр из сериала "Теория зла"
Фото: пресс-служба

Актриса отметила – благодаря тому, что заранее увидела себя в подобной роли, подготовка к проекту далась ей очень легко. К тому же, все события и проблемы в жизни ее героини дали ей возможность пережить целый спектр различных эмоций, а еще проявить себя в физически сложных сценах, потому что все трюки она выполняла самостоятельно.

Больше того, оказалось, что роль Олега Колесника досталась популярному актеру Михаилу Гаврилову тоже неспроста. Актер признается – все, что проживает его герой в картине, совсем недавно он ощутил сам.

Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов
Фото: пресс-служба

"Меня зацепила эта история, потому что иногда, по воле случая, происходит так, что в проектах и играть много не надо – события в кадре пересекаются с тем, что происходит в реальной жизни. Мой герой насолил не тем людям, и это ему вернулось. При чем ударило в самый неожиданный момент – когда у моего героя под откос пошла личная жизнь. Но потом окажется, что и это случилось неспроста. Здесь очень непростой сюжет – много недосказанности, мистики. Интересно это проживать", – рассказал Михаил Гаврилов на съёмочной площадке телеканала "Украина".

Главные роли в фильме исполняют Виктория Кобленко, Михаил Гаврилов, Алиса Лукшина, Никита Тарасов, Егор Пчелкин, Дмитрий Усов, Михаил Кукуюк, Ольга Морозова, Александр Мавриц, Сергей Фролов и Ксения Николаева.

Кадр из сериала "Теория зла"
Кадр из сериала "Теория зла"
Фото: пресс-служба

Режиссер-постановщик – Александр Кириенко. Оператор-постановщик – Константин Пономарев. Художник-постановщик – Дмитрий Баран. Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством сериала по заказу канала "Украина" занимался продакшн Saga Pictures.

Смотрите премьерные серии драмы "Теория зла" с 3 мая в 21:00 на телеканале "Украина".

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