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Вишиванка DAY пройде на кращому оглядовому майданчику Києва: всі подробиці свята

Сьогодні, 18:00

Народне свято організовують телеканал "Україна 24" і новини "Сьогодні"

20-го травня канал «Україна 24» і новини «Сьогодні» організовують «Вишиванка DAY»
20-го травня канал «Україна 24» і новини «Сьогодні» організовують «Вишиванка DAY»
Фото: Сьогодні

20-го травня телеканал "Україна 24" і новини "Сьогодні" організовують народне свято – традиційний показ вишиванок "Вишиванка DAY" в Києві на новій локації КВЦ "Парковий" Viewpoint by Parkovy. Цього року свято пройде за участю відомих українців, зірок шоу-бізнесу і телеведучих, з дотриманням всіх карантинних норм. Глядачі ж зможуть подивитися його в ефірі телеканалу "Україна 24" і на великому екрані, розташованому в Маріїнському парку.

"Ми пам'ятаємо свою історію і впевнено дивимося в майбутнє. Ми надягаємо традиційний одяг не тільки в свята, а й у будні, тому що вона – одне із свідчень самобутності української нації, наш оберіг, символ віри і єднання. Для кожного свято вишиванки – це те, що зближує, об'єднує наші сім'ї і допомагає зберігати пам'ять про рідних. І якщо у вашій родині не було такої традиції, можна покласти їй початок в цей "Вишиванка DAY", – каже Юрій Сугак, головний редактор НГУ.

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У 2019 новини "Сегодня" і телеканал "Україна" заснували гарну традицію – відзначати "Вишиванка DAY" показом вишиванок. У минулому році під час карантину команда НГУ і телеканалу "Україна" створили святковий артпроект онлайн, залучили відомих дизайнерів і зірок. У цьому році свято об'єднає онлайн-формат і показ вишиванок. Мета показу – нагадати про красу, актуальності та різноманітності національного одягу України.

Народний показ вишиванок розпочнеться о 10:00 на кращому оглядовому майданчику столиці – новій локації КВЦ "Парковий" під відкритим небом Viewpoint by Parkovy. Тут буде червона доріжка, по якій зірки і видатні українці пройдуть у власних і дизайнерських вишиванках.

Через карантин подія буде закритою для відвідувачів, але глядачі зможуть подивитися пряму трансляцію в ефірі телеканалу "Україна 24" і на ютуб-каналі.

Дотримуючись дистанції, всі бажаючі зможуть зробити гарні знімки в вишиванках в фотозоні на оглядовому балконі Маріїнського парку. Також до свята можна приєднатися онлайн, розмістивши пост в соцмережах з використанням особливої маски "Вишиванка Day" або поділившись фотографією з фотозоні.

20-го травня канал
20-го травня канал "Україна 24" і новини "Сьогодні" організовують "Вишиванка DAY"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

20 травня 2021 року надягайте вишиванку і станьте частиною "Вишиванка DAY" – свята, яке відновлює зв'язок поколінь!

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Джерело: Сьогодні
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