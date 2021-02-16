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Сальма Хайек о съемках секс-сцены с Бандерасом: "Мне было так стыдно, что я плакала"

Сегодня, 11:39

Актриса рассекретила детали съемки сцены в фильме "Отчаянный"

Звезда "Фриды" Сальма Хайек, которая недавно в сексуальном наряде отпраздновала 17 млн подписчиков, поделилась подробностями съемок одной из сцен в боевике "Отчаянный". Речь шла об эротическом эпизоде с участием ее коллеги Антонио Бандераса.

В подкасте Armchair Expert Сальма Хайек рассказала, что изначально любовной сцены не было в сценарии. На момент участия в фильме актрисе было 28 лет. Ее не предупредили, что нужно будет сниматься в любовной сцене, так что Сальма психологически не была готова.

"Отчаянный"
"Отчаянный"
Фото: kino-teatr.ru

"Ее потребовала добавить студия, когда увидела химию (между актерами – ред.). И мне она далась очень, очень тяжело", – сказала актриса.

Съемки сцены проходили с участием четырех человек – сама актриса, Антонио Бандерас, режиссер Роберт Родригес и его экс-супруга – продюсер Элизабет Авеллан. По словам Сальмы Хайек, до этого она никогда не имела подобного опыта. В то же время обходительность и галантность Антонио Бандераса наоборот смущала актрису.

Скриншот из фильма "Отчаянный"

"Поэтому прямо перед началом съемок я начала хныкать. Я повторяла, что боюсь. В частности, я боялась Антонио. Он вел себя как настоящий джентльмен, и мы до сих пор близкие друзья! Но он был очень... раскрепощенным. Для него это как будто вообще не представляло проблем, и меня пугало попросту быть рядом с ним", – рассказала актриса.

Скриншот из фильма "Отчаянный"

Сейчас Сальма вспоминает об этом с улыбкой, но тогда для нее это был настоящий стресс. Кроме того, она переживала за то, как на этот фильм отреагируют ее родные – отец и брат.

"Мне было так стыдно, что я начала плакать. Они все вели себя отлично, но я никак не отпускала полотенце. И они пытались меня рассмешить, но я начала плакать снова", – вспоминает Сальма.

Ранее сообщалось, что актриса, обвинившая Мэрилина Мэнсона в насилии, написала заявление в полицию на его супругу.

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кино актриса Антонио Бандерас Сальма Хайек
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