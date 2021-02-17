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У новому серіалі покажуть архівні кадри з 7-річною падчеркою Вуді Аллена, яка звинувачує його в насильстві

Сьогодні, 11:40

У серіалі покажуть архівні неопубліковані відео

HBO опублікував трейлер документального фільму про конфлікт між режисером Вуді Алленом і його колишньою дружиною акторкою Мією Ферроу.

На початку 90-х Міа Ферроу публічно звинуватила Вуді Аллена в домаганнях її названої 7-річної дочки Ділан. У результаті скандал не дійшов до суду, але з розвитком руху #MeToo знову знайшов розголосу. Названий син режисера, Ронан Ферроу, написав статтю про викриття скандального продюсера Харві Вайнштейна. А у 2014 році сама Ділан заявила, що піддалася насильству з боку вітчима в дитинстві. Сам же Вуді Аллен назвав звинувачення неправдивими.

Документальний серіал, що складається з чотирьох епізодів, показуватиме ексклюзивні відео та аудіозаписи, інтерв'ю з очевидцями справи та поліцейськими. Глядачі вперше побачать раніше невідомі подробиці стосунків Мії Ферроу і Вуді Аллена, а також їхніх численних дітей. При цьому Вуді Ален не з'явиться в серіалі, так що головний акцент буде зроблений на Мії і Ділан Ферроу.

Ділан поділиться, що сталося в серпні 1992 року на горищі їхнього будинку в Коннектикуті. Тоді няні дітей протягом 20 хвилин не могли знайти ні Вуді Аллена, ні Ділан.

За версією ж Вуді Аллена, який опублікував опис того дня в одній зі своїх книг, він знаходився в кімнаті з іншими людьми й тому не міг приставати до Ділан в цей момент.

Дивіться трейлер серіалу "Аллен проти Ферроу":

Раніше Вуді Аллен розповів про свій шлюб з падчеркою.

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