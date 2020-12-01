Вуди Аллену – 85! ТОП 5 знаковых фильмов режиссера, который снимается во всех своих работах

В этом году режиссер выпускает 50-й фильм

Сегодня, 1 декабря, одному из самых известных режиссеров и сценаристов мира Вуди Аллену исполняется 85 лет. В этом нет никаких сомнений, что Вуди Аллен одна из самых важных персон в мире кинематографа. И вопреки почтенному возрасту, главный нью-йоркский эксцентрик продолжает радовать публику новыми изящными и теплыми фильмами.

Кадры из фильмов "Манхэттен" и "Фестиваль Рифкина, режиссер Вуди Аллен Фото: Getty Images, themoviedb.org

По его признанию и собственному подсчету, предстоящий фильм Аллена "Фестиваль Рифкина" – 50-я полнометражная картина режиссера. В честь двух круглых дат для режиссера Сегодня.Lifestyle рассказывают о пяти его юбилейных фильмах – 10м, 20м, 30м, 40-ом и конечно же, – 50-м.

"Фестиваль Рифкина", 2020 год

Новый фильм Вуди Аллена переносит зрителя в теплую и солнечную Испанию, на ежегодный престижный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Сюда и отправляются главные герои романтической комедии – супружеская пара со стажем – Морт и Сью Рифкины.

Красавица-жена приехала по рабочим вопросам – она пиарщик в сфере кино и ее новый клиент, молодой харизматичный режиссер Филлип представляет свою новую картину. Фильм Филлипа считают гениальным практически все, кроме мужа Сью – Морта Рифкина. Как историк кино, он не самого высокого мнения о современной индустрии в целом, и о творчестве Филлипа в частности. Сью все больше времени проводит с очаровательным режиссером, а сам Морт неожиданно знакомится с прекрасной Джо и даже забывает, что хотел посмотреть в конкурсной программе фестиваля…

"Будь что будет", 2009 год

Главный герой 40-го комедийного фильма Вуди Аллена – эксцентричный житель Нью-Йорка Борис Ельников. У него был плохой брак, зато потрясающая и очень необычная квартира. Он не особо жалует людей, утверждая, что в свое время должен был получить Нобелевскую премию по физике, и периодически обращается напрямую к зрителям, ломая "четвертую стену". Но люди считают его просто чудаком.

Неожиданно Ельников находит возле дома юную Мелоди и дает приют в своих апартаментах. В итоге инициатива добрая инициатива Бориса превращается в череду новых забот, проблем и неожиданной любви. Но Ельников не унывает, ведь живет по принципу – "Будь что будет!".

"Сладкий и гадкий", 1999 год

Тридцатый фильм Вуди Аллена о вымышленном гитаристе-виртуозе Эммете Рэе должен был стать вторым фильмом прославленного автора. Но студии хотели от Аллена комедий без лирики и привкуса драмы, так что проект пришлось отложить. Спустя годы Вуди Аллен таки снял фильм, да еще и с Шоном Пенном в главной роли.

По сюжету, Эммет Рэй – выдающийся американский гитарист 30-х годов, герой-любовник и изысканный музыкант. Если в музыке Эммету не было равных, то его обыденная жизнь была совершенно неидеальной. Он злоупотреблял алкоголем, был высокомерным и безответственным, и для него, по словам его супруги, существовал только он сам и его гитара.

"Преступления и проступки", 1989 год

Немного черная, немного мелодраматическая комедия, с двумя параллельными историями, которые обязательно пересекутся в финале. По традиции, конечно же, самым неожиданным образом.

Действие фильма происходит в Нью-Йорке. Две сюжетные линии описывают жизнь и моральный выбор Джуда Розенталя и Клиффа Стерна. Розенталь закрутил роман на стороне с красоткой-стюардессой Долорес Пейли, но через несколько месяцев решает порвать с девушкой. К своему несчастью, Долорес решается шантажировать Джуда Розенталя… В то же время режиссер-документалист Клифф Стерн мечтает снять проект об известном философе, но вынужден делать картину о своем родственнике – влиятельном продюсере Лестере. Клиффа раздражает все, а в особенности то, как легко Лестер получает внимание женщин…

"Манхэттен", 1979 год

"Манхэттен" – визитная карточка режиссера после феноменальной "Энни Холл" и в то же время – один из самых нелюбимых фильмов автора. Никто так и не может понять, почему режиссер не полюбил свою романтическую комедию, получившую множество номинаций на премию "Оскар" и вошедшую во всевозможные списки лучших фильмов.

В центре сюжета – 42-летний комедийный писатель Исаак Дэвис, который хоть и находится в отношениях с юной девушкой Трэйси, но тем ни менее неожиданно для самого себя теряет голову от Мэри Уилки – любовницы своего лучшего друга. В довершение и без того сложной ситуации, бывшая жена Джилл не просто решает, что она на самом деле гомосексуальна, но и пишет книгу об их с Исааком отношениях. В главных ролях: конечно же, Вуди Аллен, Дайан Китон, Майкл Мерфи, Уоллес Шоун, а также внучка Эрнеста Хемингуэя – Мэриэл и в одной из своих первых ролей – Мэрил Стрип собственной персоной.

Недавно Вуди Аллен откровенно рассказал о браке с падчерицей.

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