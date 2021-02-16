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Режиссер нашумевшего триллера "Паразиты" снимет продолжение: что это будет

Сегодня, 13:30

Пон Чжун Хо решил написать сценарии сразу к двум фильмам!

Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" Пон Чжун Хо, который в этом году возглавляет жюри Венецианского кинофестиваля, готовит продолжение своего кинохита. И не одно, а целых два.

В подкасте The Director’s Cut Пон Чжун Хо сообщил, что уже закончил работу над первым сценарием – корейской версией, и работает над вторым – английским. Оба фильма станут спин-оффами (сюжетными ответвлениями основной истории) "Паразитов".

"Такое ощущение, что я делю свой мозг пополам, когда пишу эти два сценария. Но я закончил один из них на прошлой неделе", – сказал режиссер.

Режиссер фильма "Паразиты" Пон Джун Хо. Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Режиссер фильма "Паразиты" Пон Джун Хо. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Корейский фильм будет снят в Сеуле и, по словам режиссера, будет содержать элементы фильмов ужасов и боевиков. Английская кинолента будет драмой, основанной на реальных событиях.

Детали сюжета Пон Чжун Хо, конечно же, держит в секрете. Но те, кто смотрел фильм "Паразиты" могут рассчитывать, что новые картины точно будут запоминающимися.

Почему "Паразиты" вызвали такой резонанс?

Кадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма "Паразиты"
Фото: youtube.com

Комедийная драма "Паразиты" стала первым южнокорейским фильмом, который получил "Оскар". И не одну, а сразу четыре статуэтки! Как "лучший фильм", за "лучшую режиссуру", "лучший оригинальный сценарий" и "лучший фильм на иностранном языке". Кроме этого фильм номинировался еще и в категории "лучший монтаж" и "лучшая работа художника".

Кроме этого, кинолента получила приз Каннского кинофестиваля – Золотую пальмовую ветвь.

Фильм действительно стал чем-то новым и совершенно непривычным для зрителя. Две третьих фильма – это сочетание драмы и сатиры, а третья часть – настоящий триллер. И не просто так – у режиссера в фильмографии можно найти фильмы разных жанров, как антиутопия, остросюжетный детектив и даже хоррор.

В центре сюжета – бедная семье Ги-тхэка, которая мечтает о лучшей жизни. Однажды сын главы семейства по счастливой случайности становится репетитором у девочки из богатой семьи. Он придумывает себе солидный статус и произведя хорошее впечатление, узнает о еще одной открытой вакансии. Тогда у него рождается любопытный план, как устроить на работу свою сестру, а затем и родителей.

Ранее стало известно, кто заменит Питта и Джоли в ремейке культового фильма "Мистер и миссис Смит".

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