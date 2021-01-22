Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Второй эфир шоу "Маска" перенесли: когда выйдет шоу

Сегодня, 18:29

Премьера развлекательного шоу перенесли из-за всеукраинского траура

В связи с объявлением 23 января 2021 года днем траура телеканал "Украина" переносит дату эфира второго выпуска шоу "Маска", премьера которого состоялась в минувшую субботу. Новый эпизод масштабного проекта зрители увидят на следующей неделе – в субботу, 30 января.

Напомним, 23 января в Украине объявлен днем траура в связи с пожаром в частном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.

Как сообщалось ранее, во втором эпизоде шоу "Маска" зрители познакомятся с новой восьмеркой невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров.

Шоу "Маска"
Шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Какая звезда могла замаскироваться в таком образе – загадка. На сцене грандиозного шоу "Маска" Буряк исполнит известную украинскую песню "Смерека", а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия между звездными детективами.

Читайте также:
Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук станет Суперменом

Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва. Какие знаменитости могли спрятаться под этими неимоверными костюмами?

Смотрите второй эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в следующую субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что шоу "Маска" на телеканале "Украина" посмотрели 5 000 000 зрителей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В грандиозном шоу «Маска» представят уникальный украинский Буряк Звездный детектив гипершоу «Маска» предложил руку и сердце соблазнительной участнице в костюме Розы Все выступления первого эфира шоу "Маска" (видео)
шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"

Популярные статьи

Сегодня, 18:50Фаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 17:32Психо

Как отпраздновать день рождения дома: три главные составляющие праздника

Сегодня, 11:53Вкусно

Сыр тофу: польза, вред и правила выбора

Сегодня, 11:04Звездно

Ани Лорак в Украине встретилась с лучшей подругой: фото, видео

Сегодня, 06:00Фаново

День Соборности Украины-2021: история и значение праздника

Сегодня, 05:58Психо

Гороскоп на сегодня 22 января: у Овнов мысли будут только про деньги, а Тельцам нельзя суетиться

Вчера, 16:49Звездно

Меган, это ты? На семейном фото Байденов заметили герцогиню Сассекскую

Вчера, 13:27Вкусно

Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей

Вчера, 12:20Звездно

Где-то это мы уже видели: Леди Гага повторила наряд Аллы Пугачевой

Вчера, 09:23Фаново

День объятий-2021: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи

Вчера, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 21 января: Козероги смогут горы свернуть, а Водолею нужно избегать новых знакомств

20 январяЗвездно

"От Альцгеймера до деменции": подруга Алибасова рассказала о его состоянии

20 январяEvents

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

20 январяВкусно

Украинский суперфуд – чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

20 январяЗвездно

Скоро их будет трое: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 январяЗвездно

"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей

Новости партнеров

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Творожная запеканка как в детстве
Творожная запеканка как в детстве
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Надя Дорофеева обескуражила народ "голым" фото
Умер знаменитый украинский модельер Сергей Ермаков
Умер знаменитый украинский модельер Сергей Ермаков

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять