Второй эфир шоу "Маска" перенесли: когда выйдет шоу

Премьера развлекательного шоу перенесли из-за всеукраинского траура

В связи с объявлением 23 января 2021 года днем траура телеканал "Украина" переносит дату эфира второго выпуска шоу "Маска", премьера которого состоялась в минувшую субботу. Новый эпизод масштабного проекта зрители увидят на следующей неделе – в субботу, 30 января.

Напомним, 23 января в Украине объявлен днем траура в связи с пожаром в частном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.

Как сообщалось ранее, во втором эпизоде шоу "Маска" зрители познакомятся с новой восьмеркой невероятных участников, которые будут удивлять своими талантами и образами. Одним из них станет веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров.

Шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

Какая звезда могла замаскироваться в таком образе – загадка. На сцене грандиозного шоу "Маска" Буряк исполнит известную украинскую песню "Смерека", а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия между звездными детективами.

Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва. Какие знаменитости могли спрятаться под этими неимоверными костюмами?

Смотрите второй эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в следующую субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что шоу "Маска" на телеканале "Украина" посмотрели 5 000 000 зрителей.

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