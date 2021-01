Иностранный гость и слезы Каменских: как прошел первый эфир шоу "Маска"

Все подробности премьерного выпуска самого загадочного проекта страны

В субботу, 16 января, состоялась премьера грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина". Все подробности и самые интересные моменты первого эфира мы собрали в этом материале.

Звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских и Андрей Данилко. Ведущим проекта стал Владимир Остапчук.

Первым загадочным участником, который вышел на сцену, был дракон. Он исполнил для детективов песню Сергея Серова – Ты меня любишь. Андрей Данилко сразу же выкрикнул, что за маской скрывается Олег Винник. С ним согласилась NK, а вот у Поляковой возникли сомнения.

Коза зарядила своей энергией зрителей и звездных детективов "Маски". Она спела композицию Натальи Бучинской – Девушка-весна. Свои предположения звезды-детективы записали в черновики.

Следующей на сцену вышла Лиса, которая впечатлила своим номером под известный хит Гвен Стефани – Hollaback Girl.

Четвертым участником стал Лягушонок, который удивил исполнением легендарной песню I Will Always Love You певицы Уитни Хьюстон.

Пришло время голосования, в котором участвуют как зрители, так и судьи. Они выбирали лучшее выступление. Тот, кто из четырех участников в масках наберет меньшее количество голосов – отправляется в следующий этап шоу, где будет бороться за место в "Маске" с еще одним конкурсантом.

В Буйволе, который следующим появился на сцене, звезды увидели Потапа. Загадочный участник спел песню "Тримай", вызвав слезы у Насти Каменских.

О том, кто скрывается под маской хрупкой розы, мнения звезд разошлись – NK увидела в ней Алену Винницкую, а Полякова – Славу Каминскую.

Следующим загадочным участником шоу "Маска" стал Сом, который оказался иностранцем. Оля Полякова и Андрей Данилко сразу же решили, что это актер Жан-Клод Ван Дамм, который был замечен под Киевом на съемочной площадке фильма для Netflix.

Последней загадочней героиней стала Солнце. Она впечатлила своим номером и диапазоном голоса, оставив детективов шоу "Маска" гадать, кто же скрывается за ярким костюмом.

Во второй раз NK, DZIDZIO, Полякова и Данилко вместе со зрителями голосовали за лучший номер этого вечера. Вторым номинантом на вылет стала Роза. Вместе с Козой они вышли в последний этап программы.

В финальном голосовании принимают участие только зрители шоу "Маска". Их голоса решающие. Но против правил пошел один из участников – Буйвол, который вышел на сцену и заявил, что он пятый судья проекта.

Кто скрывается за маской Буйвола – узнайте во втором выпуске грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина" в следующую субботу.

Шоу "Маска" выпуск 1 смотреть онлайн:

