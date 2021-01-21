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Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук станет Суперменом

Сегодня, 08:29

Он перевоплотится в кумира миллионов – героя комиксов

В новом выпуске грандиозного шоу "Маска", который выйдет на телеканале "Украина" в эту субботу, 23 января, в 21:00, его ведущий Владимир Остапчук удивит невероятным звездным образом Супермена. Телезвезда появится на сцене масштабного шоу как настоящий супергерой, спустившись с 5-метровой высоты. За кулисами проекта Владимир рассказал об этом экстремальном номере и признался, какой суперсилой хотел бы обладать.

Самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу продолжает поражать зрителей. Уже в эту субботу украинцы познакомятся с новой восьмеркой удивительных персонажей. Не меньше удивит и ведущий проекта, который перевоплотится в кумира миллионов – героя комиксов, всемирно известного борца со злом Супермена.

Ведущий шоу
Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук станет Суперменом
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Надев этот поролоновый костюм, я сразу стал тяжелее на 10 кг. S – не значит Small, S означает Super. Я Супермен не только на сцене шоу "Маска", я Супермен всегда. Просто сегодня в своем – в халатике, – шутит Владимир Остапчук и признается, какую суперсилу хотел бы иметь. – Хотел бы уметь давать себе волшебный пендель, когда ленюсь. А еще было бы круто иметь суперсилу возвращаться в то время, когда у моей Эмилии были симпатичные толстые щечки".

Кстати, Супермен – это лишь первый из десяти звездных героев из мирового кинематографа, в которые перевоплотится Остапчук. Невероятные образы ведущего – это фишка именно украинской адаптации формата The Masked Singer. Грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Украина" полно сюрпризов и вызовов, поэтому и появиться на сцене ведущий должен ярко и неожиданно.

Ведущий шоу
Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук станет Суперменом
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Супермен не может просто выйти на сцену. Что же в этом суперменского? Поэтому мы решили, что я должен спуститься к зрителям сверху. Для этого меня подвесили на специальном креплении, которое больше напоминало трусы (смеется), с помощью которого меня поднимали и опускали. На высоте 5 метров сложнее всего было держать равновесие, чтобы тебя не раскрутило на веревках – ухватиться не за что. Поэтому я хорошо покатался и на репетициях, и непосредственно на съемках. Хорошо, что перед этим ничего не ел", – рассказывает ведущий шоу "Маска".

The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

А как это было – зрители увидят уже в эту субботу, 23 января, в 21:00 в эфире самого загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Тем временем премьера шоу "Маска" на телеканале "Украина" покорила миллионы зрителей.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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