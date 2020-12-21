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Внук Пугачевой показал элитные апартаменты, которые ему подарила бабушка

Сегодня, 13:39

Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой проживают в центре Москвы

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал элитные апартаменты, которые ему на свадьбу подарила бабушка. Он провел экскурсию для программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Никита Пресняков и его жена Алена Краснова въехали в четырехкомнатную квартиру в центре Москвы сразу после свадьбы. Молодоженам не нужно было делать ремонт, Алла Пугачева подумала обо всем заранее.

Комнаты квартиры оформлены в светлых тонах, а кухня наоборот — абсолютно черная.

Жена Никиты Преснякова Алена
Жена Никиты Преснякова Алена
Фото: Скриншот из YouTube

Жена Никиты Преснякова Алена
Жена Никиты Преснякова Алена
Фото: Скриншот из YouTube

Никита Пресняков с женой Аленой
Никита Пресняков с женой Аленой
Фото: Скриншот из YouTube

В гостиной установлен большой белый рояль. Никита музыкант и много времени проводит за ним.

Никита Пресняков в своей квартире
Никита Пресняков в своей квартире
Фото: Скриншот из YouTube

Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в 2017 году. До этого они встречались три года. Алене было 17 лет, когда она познакомилась с внуком Пугачевой.

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