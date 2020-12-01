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Российский рэпер Баста об Алле Пугачевой: "Она в своем возрасте осталась лукавой бабой"

Сегодня, 10:16

Рэперу ранее удалось познакомиться с Примадонной

Российский рэпер Баста, который назвал себя украинцем, но не смог ответить на вопрос о Крыме, рассказал о знакомстве с Аллой Пугачевой, назвав ее "лукавой, классной бабой".

О том, как ему удалось пообщаться с Примадонной, Баста рассказал в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале.

"С Аллой Борисовной я познакомился на заседании комитета Госдумы, когда хотели принять закон, ограничивающий работу музыкальных площадок. Был скандал большой, где мне пришлось накинуть пиджачок и пойти туда. А она, уходя, погладила меня по плечу и сказала: "Будь здоров, мой хороший". И я ждал потом продолжения встречи. Она просто замечательная", – вспомнил рэпер.

На слова Собчак о том, что другого (или плохого) про Пугачеву и не скажешь, Баста ответил: "Я могу сказать о ее чувстве юмора замечательном. И о том, что она в своем возрасте (Алле Борисовне – 71 – Ред.) осталась лукавой бабой, классной".

Алла Пугачева, Баста
Алла Пугачева, Баста
Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/bastaakanoggano

Напомним, Алла Пугачева показала стильный осенний образ. Ранее Алла Пугачева показала себя настоящую на селфи из бани.

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