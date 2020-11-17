Алла Пугачева посвятила стих Максиму Галкину: "Нам кайфово все равно"

Примадонна также опубликовала новое селфи с мужем

Не так давно знаменитая певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен, Максим Галкин отпраздновали годовщину – 19 лет вместе. Алла Борисовна стала более активной в соцсетях. Она опубликовала новое фото со своим супругом и посвятила ему четверостишье.

Фото и стих появились на официальной странице Алла Пугачевой в Instagram.

Скоро нам в окне покажут черно-белое кино. Белый снег на землю ляжет, Белой землю стать обяжет. Нам кайфово все равно.

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: instagram.com/alla_orfey

Поклонники певицы оценили поэтический талант Примадонны, написав ей много теплых слов и пожеланий: "Кайфуйте друг от друга. Наслаждайтесь друг другом, и каждым мигом!", "Мне так нравятся высказывания в постах! Люблю вас и ваши песни!", "Вы как брат и сестра на этом фото. Очень похожи. Пусть будет снег лежать скорее, как белый лист людских надежд".

Вокруг романа Аллы и Максима ходило много слухов, мол, их брак – по расчету, но влюбленные по сей день показывают, что в их семье царят любовь и счастье.

Накануне мы писали, что Алла Пугачева и Максим Галкин появились на похоронах Михаила Жванецкого.

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