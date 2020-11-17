Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алла Пугачева посвятила стих Максиму Галкину: "Нам кайфово все равно"

17 ноября, 15:34

Примадонна также опубликовала новое селфи с мужем

Не так давно знаменитая певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен, Максим Галкин отпраздновали годовщину – 19 лет вместе. Алла Борисовна стала более активной в соцсетях. Она опубликовала новое фото со своим супругом и посвятила ему четверостишье.

Фото и стих появились на официальной странице Алла Пугачевой в Instagram.

Скоро нам в окне покажут черно-белое кино. Белый снег на землю ляжет, Белой землю стать обяжет. Нам кайфово все равно.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

Поклонники певицы оценили поэтический талант Примадонны, написав ей много теплых слов и пожеланий: "Кайфуйте друг от друга. Наслаждайтесь друг другом, и каждым мигом!", "Мне так нравятся высказывания в постах! Люблю вас и ваши песни!", "Вы как брат и сестра на этом фото. Очень похожи. Пусть будет снег лежать скорее, как белый лист людских надежд".

Вокруг романа Аллы и Максима ходило много слухов, мол, их брак – по расчету, но влюбленные по сей день показывают, что в их семье царят любовь и счастье.

Накануне мы писали, что Алла Пугачева и Максим Галкин появились на похоронах Михаила Жванецкого.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
СМИ случайно поженили внука Пугачевой с девушкой Марией: кто с кем обручился на самом деле Алла Пугачева, Шэрон Стоун и другие: кто из знаменитостей страдает сахарным диабетом Детям Пугачевой и Галкина - 7 лет: как семья провела праздничное утро
Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама

Новости партнеров

Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Притула в центре громкого скандала
Притула в центре громкого скандала

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла Любовь Румянцева. Актриса, которая сделала большой вклад в белорусское кино и театр

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять