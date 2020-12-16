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Бузова и Киркоров перепели хит Аллы Пугачевой – видео

Сегодня, 20:22

Этот дуэт не все оценили

Раз у певицы Ольги Бузовой не получилось выпустить совместной песню с группой MOZGI, она решила спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым.

В Сети появились видео, на котором Ольга и Филипп поют песню Аллы Пугачевой. Киркоров и Бузова исполнили песню "Сильная женщина".

(@buzova._.dava)

(@buztrue)

Поклонникам такая идея не понравилась, и они раскритиковали дуэт. "Эта песня Пугачевой.Ее так никто не споёт", "Как можно разрешить бездарщине петь великие песни", "Бузова петь это не твое! Не доходит?", – написали в Сети.

Как сама Алла Пугачева отреагировала на такой кавер неизвестно. В СМИ ходили слухи, что Примадонна не в восторге от того, что Ольга Бузова стала певицей.

Ранее мы рассказывали, что сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке.

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Филипп Киркоров Алла Пугачева Ольга Бузова
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