Влад Дарвин с супругой скрывали ее беременность даже от друзей. У пары родился сын

Певец впервые стал отцом – его возлюбленная родила мальчика

Влад Дарвин с супругой Кристиной Марти Фото: instagram.com/darwinvlad

Украинский певец и композитор Влад Дарвин впервые стал отцом. Его супруга, джазовая исполнительница Кристина Марти, с которой они поженились в 2019 году, родила сына. Мальчика назвали необычным именем.

Как это часто делают публичные персоны, Влад и Кристина скрывали беременность. О том, что у них родился малыш, звездные родители сообщили уже после.

"Беременную жену почти никто из моих друзей не видел. Мы ждали, мы изучали, как ухаживать за ребенком, мы готовились, и для нас каждый день был особенный. Мы очень довольны тем, что мы никому об этом не сказали", – сказал Влад Дарвин в видео, опубликованном в YouTube-канале "Світського життя".

Кристина призналась, что для малыша они с мужем выбрали 25 имен, но в итоге ни одно их них не подошло. Мартином ребенка решил назвать Дарвин. Исполнитель рассказал, что имя само себя выбрало.

"Я впервые увидел ребенка и сразу мне выплыла буква "р". Я так почувствовал. Ночь не спал, искал все имена на эту букву, и мне показалось, что Рональд — самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя", – добавил звездный папа.

С маленьким Рональдом Влад и Кристина общаются на трех языках — армянском, украинском и английском. Они хотят, чтобы сын знал пять языков.

В своем Instagram-аккаунте Влад Дарвин поделился фотографиями с еще беременной женой. Он отметил в посте, что Кристина очень красиво поет колыбельные их общему сыну.

Влад Дарвин с супругой Кристиной Марти Фото: instagram.com/darwinvlad

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