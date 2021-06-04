Анастасия Приходько составила завещание, когда была беременна: Мне было очень страшно

Этой весной Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. Певице удалось скрывать свою беременность, поэтому мало кто знает, что находясь в положении, Анастасию мучал страх смерти

Анастасия Приходько рассказала о страхах во время беременности Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько, которая призналась, что не делала уколы красоты, рассказала, что составила завещание, когда была на пятом месяце беременности. В апреле появились новости о том, что артистка родила сына – Луку, так что ее беременность совпала с пандемией и всеобщей паникой во всем мире.

В своем Instagram-аккаунте Анастасия Приходько впервые поделилась личными переживаниями. По словам певицы, она хорошо помнит момент, когда закрылась в ванной и плакала.

"В тот день я составила завещание, о котором никому не сказала, даже мужу. Просто оставила нотариусу его номер и сказала: "Если я умру, вы знаете, что делать". А в голове крутилось постоянно одно и то же: мне 33, у меня третьи роды, а вдруг у меня не получится, а вдруг что-то пойдёт не так, а если у меня не хватит сил... И я оставлю двоих детей без мамы... Мне было очень страшно. Этот страх меня преследовал с момента, как я узнала о беременности. Вся эта ситуация с карантином и болезнью, от которой умирают тысячи людей", – написала Анастасия Приходько.

Артистка рассказала. что в то время ее музыкальная карьера была приостановлена, а с ребенком на руках все делать сложнее. Это привело к тому, что звезда перестала видеться с людьми и стало причиной того, что она скрывала беременность.

"В тот день, закрывшись от старших детей, я плакала и молила Бога о том, чтоб он уберёг нас и сохранил нашу семью здоровой. И в этот момент я услышала заветные первые толчки малыша. Мне показалось это настоящим провидением. Нет, мой страх никуда не ушёл вплоть до родов. Роды были сложные, так же как и самые первые, мне было адски больно и страшно, я плакала, ругалась и слала всех куда подальше. Но, теперь у меня есть мой сын мой Лука! Мне его в жизни очень не хватало! Я вообще не представляю, как мы все раньше жили без него", – поделилась певица.

Она также отметила, что делится столь откровенными переживаниями, чтобы показать разные стороны и моменты беременности. По словам Анастасии, зачастую все проходит именно так: с переживаниями и страхами, но в итоге это того стоит.

Смотрите в сюжете, как в прошлом году Анастасию Приходько выгнали из Лувра:

Ранее Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться