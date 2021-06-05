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Маша Ефросинина ошарашила историей, как едва не потеряла дочь: Я думала, что это всё

Сегодня, 11:08

Ведущая впервые поделилась страшными воспоминаниями, которые случились с ее семьей 12 лет назад

Ведущая Маша Ефросинина
Ведущая Маша Ефросинина
Фото: YouTube

Ведущая маша Ефросинина всегда откровенна со своими гостями шоу "Экзамен". На этот раз она поделилась историей в новом выпуске с Наталкой Денисенко. Ефросинина впервые рассказала, как ее дочь Нана едва не погибла в горах.

12 лет назад Маша вместе с семьей отдыхала в Австрии на горнолыжном курорте. Нане было 5 и она очень сильно травмировалась.

"Моя дочь, когда ей было пять лет, разбилась на лыжах. Она лежала и у нее по шлему стекала кровь из головы. Она не двигалась и я думала, что это все. Но, слава Богу, ее спасли. Позвоночник был неповрежденный, в отличие от остальных конечностей", – вспомнила ведущая в видео, опубликованном в ее YouTube-канале.

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Тогда Маша Ефросинина несколько месяцев находилась в больнице вместе с дочкой. С тех пор телеведущая ни разу не была в горах.

Старшая дочь Маши Ефросининой – Нана Хромаева
Скриншот из видео в YouTube

А вот Нана случившееся едва помнит. Потому она не боится становиться на лыжи. Хотя шрамы у дочки телезвезды остались.

"Наночке уже 17, но это был, наверное, самый страшный день в моей жизни... Я это забыть не могу. Иногда я смотрю на ее шрамы на ножках ,я говорю ей, что это самые красивые шрамы", – со слезами добавила Маша Ефросинина.

Смотрите сюжет о сложных операциях, которые перенесли звезды:

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассказала, как в 22 года узнала, что не сможет родить.

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