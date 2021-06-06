Анатолий Анатолич признался, что планирует назвать сына необычным именем

Совсем скоро Анатолий Анатолич станет многодетным отцом. Телеведущий ответил на один из самых популярных вопросов, который часто слышат будущие родители

Анатолий Анатолич с семьей Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич и его супруга Юла (Юлия Бойко) скоро станут родителями в третий раз. У пары родится сын. В эфире программы "Світське життя" телеведущий рассказал, какие имена им с супругой нравятся.

"У нас вариант Роберт. Мне очень нравится. Сокращенно как Робби — Робби Уильямс, мне он очень нравится. Также мне нравится Мартин. Любое имя с фамилией Яцечко странно звучит. Потом у нас Нилс", – сказал Анатолий Анатолич.

Телеведущий поделился, что впервые планирует присутствовать на родах.

Анатолий Анатолич с супругой и дочками Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Пообщавшись с коллегами, которые были на родах, из их рассказа я узнал, что это перевернуло их жизнь, поэтому я в ожидании этого процесса. Думаю, и во мне что-то изменится после этого", – поделился будущий многодетный отец.

Ранее супруги признавалась, что третья беременность не была для них неожиданностью – планировали ее молодые родители в течение четырех месяцев. А узнала Юла о своем интересном положении через несколько дней после поездки в Египет. Счастливую весть она сообщила Анатолию Анатоличу онлайн, когда тот вел эфир "Ранку з Україною".

Анатолий Анатолич и Юла поженились в 2011 году. Пара воспитывает двух дочерей – 9-летнюю Алису и 8-летнюю Лолиту. Младшая дочь телеведущего Лолита без колебаний рассказывала, что хотела бы иметь братика.

Анатолий Анатолич с семьей Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, о том, что пара ждет мальчика, стало известно в эфире программы "Ранок з Україною".

"Это мальчик! Это так круто, но я пока не понимаю, как это. Девочки, вы поняли, у нас будет мальчик?" – отреагировал ведущий на новость о сыне.

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