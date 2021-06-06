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Анатолий Анатолич признался, что планирует назвать сына необычным именем

Вчера, 10:43

Совсем скоро Анатолий Анатолич станет многодетным отцом. Телеведущий ответил на один из самых популярных вопросов, который часто слышат будущие родители

Анатолий Анатолич с семьей
Анатолий Анатолич с семьей
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич и его супруга Юла (Юлия Бойко) скоро станут родителями в третий раз. У пары родится сын. В эфире программы "Світське життя" телеведущий рассказал, какие имена им с супругой нравятся.

"У нас вариант Роберт. Мне очень нравится. Сокращенно как Робби — Робби Уильямс, мне он очень нравится. Также мне нравится Мартин. Любое имя с фамилией Яцечко странно звучит. Потом у нас Нилс", – сказал Анатолий Анатолич.

Телеведущий поделился, что впервые планирует присутствовать на родах.

Анатолий Анатолич с супругой и дочками
Анатолий Анатолич с супругой и дочками
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Пообщавшись с коллегами, которые были на родах, из их рассказа я узнал, что это перевернуло их жизнь, поэтому я в ожидании этого процесса. Думаю, и во мне что-то изменится после этого", – поделился будущий многодетный отец.

Ранее супруги признавалась, что третья беременность не была для них неожиданностью – планировали ее молодые родители в течение четырех месяцев. А узнала Юла о своем интересном положении через несколько дней после поездки в Египет. Счастливую весть она сообщила Анатолию Анатоличу онлайн, когда тот вел эфир "Ранку з Україною".

Анатолий Анатолич и Юла поженились в 2011 году. Пара воспитывает двух дочерей – 9-летнюю Алису и 8-летнюю Лолиту. Младшая дочь телеведущего Лолита без колебаний рассказывала, что хотела бы иметь братика.

Анатолий Анатолич с семьей
Анатолий Анатолич с семьей
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, о том, что пара ждет мальчика, стало известно в эфире программы "Ранок з Україною".

"Это мальчик! Это так круто, но я пока не понимаю, как это. Девочки, вы поняли, у нас будет мальчик?" – отреагировал ведущий на новость о сыне.

Как дети звезд реагируют на новость о пополнении в семье – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, кто в украинском шоу-бизнесе многодетные родители.

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