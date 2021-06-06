Как выглядит старший сын Кати Осадчей – редкие фото

Катя Осадчая жизнь своих сыновей предпочитает оберегать от пристального внимания общественности. Лишь изредка в своей соцсети ведущая все же радует семейными кадрами

Катя Осадчая со старшим сыном Ильей Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая, которая в третий раз станет мамой, не часто у себя в Instagram делится фото своих детей. Так что новая публикация телеведущей стала приятным сюрпризом для ее подписчиков. Сын Кати Осадчей от первого брака Илья окончил школу и телеведущая в Instagram показала снимки с выпускного.

На опубликованных кадрах старший сын Кати позирует в мантии.

"Мой выпускник. Будто только у меня был выпускной, а уже у Ильи. И вроде только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом", — подписала фото счастливая мама.

Сын Кати Осадчей Илья Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая со старшим сыном Ильей Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая со старшим сыном Ильей Фото: instagram.com/kosadcha

В Сети отметили, что сын Кати Осадчей очень похож на свою звездную маму.

"Похожи очень"

"Поздравляю. Вы очень похожи"

"Как вы похожи"

"Одно лицо"

Отец Ильи — депутат Олег Полищук. Популярной телеведущей исполнилось 19 лет, когда она вышла за него замуж. Спустя год у пары родился сын. Но первый брак Кати Осадчей просуществовал всего несколько лет. В официальном браке пара прожила три года.

Как признавалась Катя в одном из своих интервью, она редко показывает старшего сына потому, что он не хочет публичности.

Напомним, сейчас Катя Осадчая замужем за телеведущим Юрием Горбуновым. Пара воспитывает сына Ивана, а скоро в семье родится еще один ребенок. Совсем недавно телеведущая подтвердила свою третью беременность.

Стоит отметить, слухи о пополнении в семье пары ходили уже давно. Телеведущая пыталась скрыть беременность под пышными нарядами, но внимательные зрители уже успели рассмотреть, что Катя в положении.

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