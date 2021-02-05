Виктор Павлик впервые рассказал об отношениях с родной сестрой, живущей в Москве

Родная сестра артиста живет в России уже 27 лет

Известный украинский певец Виктор Павлик, который рассекретил имя будущего ребенка, рассказал, общается ли со своей родной сестрой Людмилой, которая уже почти 30 лет живет в Москве.

Виктор признался, что с сестрой они часто переписываются, но редко видятся. Об этом Павлик рассказал в интервью YouTube-каналу DOROTYE. На вопрос ведущей о том, повиляла ли политическая ситуация между Россией и Украиной на их отношения, Виктор ответил:

"Как? Это же моя родная сестра. Я даже не знаю таких случаев, как может брат на сестру или сестра на брата поднять руку, например, или еще что-то. Наверное, такие случаи существуют, но я о таком не слышу, не читаю. Сестра уехала в Москву в 1994 году, продавать цветы, или семечки – на заработки. Тогда все ездили. Она очень хороший педагог, имеет два высших образования, работала воспитателем и заведующей в детском саду", – делится Виктор.

Виктор Павлик Фото: instagram.com/viktorpavlik

По словам артиста, Людмила в течение последних 15 лет живет в одной семье, воспитывает маленькую девочку с рождения.

"Так случилось, что географически она в Москве, там она вышла замуж, первый муж умер, она второй раз вышла. Я не вдавался в подробности, и она не рассказывает. Мы обычно общаемся в мессенджерах, реже – видимся у мамы на каком-то празднике, или когда она приезжает в Киев, где у нее живет дочь", – объясняет Павлик.

Ранее Виктор Павлик поделился своими размышлениями об отцовстве в 55 лет.

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