Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Виктор Павлик впервые рассказал об отношениях с родной сестрой, живущей в Москве

Сегодня, 12:08

Родная сестра артиста живет в России уже 27 лет

Известный украинский певец Виктор Павлик, который рассекретил имя будущего ребенка, рассказал, общается ли со своей родной сестрой Людмилой, которая уже почти 30 лет живет в Москве.

Виктор признался, что с сестрой они часто переписываются, но редко видятся. Об этом Павлик рассказал в интервью YouTube-каналу DOROTYE. На вопрос ведущей о том, повиляла ли политическая ситуация между Россией и Украиной на их отношения, Виктор ответил:

"Как? Это же моя родная сестра. Я даже не знаю таких случаев, как может брат на сестру или сестра на брата поднять руку, например, или еще что-то. Наверное, такие случаи существуют, но я о таком не слышу, не читаю. Сестра уехала в Москву в 1994 году, продавать цветы, или семечки – на заработки. Тогда все ездили. Она очень хороший педагог, имеет два высших образования, работала воспитателем и заведующей в детском саду", – делится Виктор.

Виктор Павлик
Виктор Павлик
Фото: instagram.com/viktorpavlik

По словам артиста, Людмила в течение последних 15 лет живет в одной семье, воспитывает маленькую девочку с рождения.

"Так случилось, что географически она в Москве, там она вышла замуж, первый муж умер, она второй раз вышла. Я не вдавался в подробности, и она не рассказывает. Мы обычно общаемся в мессенджерах, реже – видимся у мамы на каком-то празднике, или когда она приезжает в Киев, где у нее живет дочь", – объясняет Павлик.

Ранее Виктор Павлик поделился своими размышлениями об отцовстве в 55 лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Виктор Павлик признался, за чей счет они с молодой супругой сейчас живут Виктор Павлик о смерти сына: «Первый месяц плакал утром, днем и ночью» Репяхова призналась, что 90% вещей Павлика остались дома у его бывшей супруги
Виктор Павлик
Реклама

Новости партнеров

Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Вверх ногами: Кароль приняла участие в нестандартной фотосессии
Вверх ногами: Кароль приняла участие в нестандартной фотосессии
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост

Популярные статьи

Сегодня, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 5 февраля: у Водолея идеальный день, а Рыбам нельзя спешить

Вчера, 16:47Фаново

День влюбленных: кто такой Валентин и был ли он сам влюблен

Вчера, 13:15Здорово

Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии

Вчера, 09:30Звездно

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Девам нужен план, а Весы будут в шоке от своей продуктивности

3 февраляВкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

3 февраляЗвездно

Откровенные фото звезд, которые все обсуждают

3 февраляПсихо

Что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей

3 февраляЗвездно

Оле Поляковой устроили вечеринку-сюрприз. Гулял весь укршоубиз (фото, видео)

3 февраляЗвездно

Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

3 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 февраля: Ракам нужно быть уверенными в себе, а Львы смогут реализовать все задуманное

2 февраляЗвездно

Камалия призналась, какой самый дорогой подарок ей делал супруг-миллионер

2 февраляВкусно

6 идей для романтического ужина на День святого Валентина

2 февраляВкусно

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления от эксперта

2 февраляЗвездно

Еще один год без Кузьмы: лучшие каверы на песни "Скрябина"

2 февраляEvents

Именины Инны: поздравления с днем ангела

Новости партнеров

Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Значение имени Ирина: характер, судьба
Значение имени Ирина: характер, судьба
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять