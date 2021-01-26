Репяхова призналась, что 90% вещей Павлика остались дома у его бывшей супруги

Виктор и Екатерина мечтают приобрести себе большой дом

Впервые за долгое время Екатерина Репяхова решилась дать интервью. Молодая супруга Виктора Павлика пообщалась с "Зірковим шляхом", который выходит на телеканале Украина. Она рассказала о концертах на карантине, беременности, а также призналась, что Виктор Павлик до сих пор финансово помогает бывшей супруге Лоре Созаевой – выплачивает кредит за квартиру, взятый 15 лет назад.

Кстати, именно в квартире у Созаевой, по словам Репяховой, осталось очень много вещей Павлика.

"90% остались еще на той квартире. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он все оттуда забрал", – комментирует Екатерина.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Фото: instagram.com/repyahovakate

Сейчас Виктор Павлик с молодой супругой проживают в двухкомнатной квартире, а из-за отмены многих концертов во время пандемии и финансовых трудностей они отложили покупку новых апартаментов. По словам Екатерины, они с Виктором хотели бы переехать в большой дом.

"Я хочу себе гардеробную большую, это моя мечта. А Виктору однозначно нужен кабинет. Потому что с его количеством вещей, гитар, всяких наград, статуэток ему нужна своя отдельная комната", – объясняет Репяхова.

Напомним, бывшая жена Виктора Павлика, Лора Созаева, прокомментировала интервью Екатерины Репяховой.

Смотрите интервью Екатерины Репяховой для программы "Зірковий шлях":

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