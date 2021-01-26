Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Репяхова призналась, что 90% вещей Павлика остались дома у его бывшей супруги

Сегодня, 15:40

Виктор и Екатерина мечтают приобрести себе большой дом

Впервые за долгое время Екатерина Репяхова решилась дать интервью. Молодая супруга Виктора Павлика пообщалась с "Зірковим шляхом", который выходит на телеканале Украина. Она рассказала о концертах на карантине, беременности, а также призналась, что Виктор Павлик до сих пор финансово помогает бывшей супруге Лоре Созаевой – выплачивает кредит за квартиру, взятый 15 лет назад.

Кстати, именно в квартире у Созаевой, по словам Репяховой, осталось очень много вещей Павлика.

"90% остались еще на той квартире. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он все оттуда забрал", – комментирует Екатерина.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

Сейчас Виктор Павлик с молодой супругой проживают в двухкомнатной квартире, а из-за отмены многих концертов во время пандемии и финансовых трудностей они отложили покупку новых апартаментов. По словам Екатерины, они с Виктором хотели бы переехать в большой дом.

"Я хочу себе гардеробную большую, это моя мечта. А Виктору однозначно нужен кабинет. Потому что с его количеством вещей, гитар, всяких наград, статуэток ему нужна своя отдельная комната", – объясняет Репяхова.

Напомним, бывшая жена Виктора Павлика, Лора Созаева, прокомментировала интервью Екатерины Репяховой.

Смотрите интервью Екатерины Репяховой для программы "Зірковий шлях":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей Беременная жена Виктора Павлика показала живот в купальнике (фото) Беременная Репяхова назвала новую дату свадьбы с Виктором Павликом
Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Реклама

Новости партнеров

Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов

Популярные статьи

Сегодня, 11:48Вкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

Сегодня, 05:11Психо

Гороскоп на сегодня 26 января: Овнам нужно использовать свой опыт, а Тельцам – замедлиться

Вчера, 15:16Вкусно

"Докторская" колбаса своими руками: как приготовить и сколько это стоит

Вчера, 14:32Звездно

Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

Вчера, 14:10Вкусно

Как вкусно заквасить капусту: ТОП-5 способов

Вчера, 13:32Звездно

История любви Владимира Зеленского с супругой Еленой

Вчера, 12:36Вкусно

Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-7 рецептов

Вчера, 12:14Events

Поздравления с Днем Татьяны: яркие открытки и красивые пожелания

Вчера, 10:42Events

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

Вчера, 09:55Фаново

День студента: история праздника, когда отмечают в Украине

Вчера, 08:40Фаново

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Вчера, 08:13Фаново

Татьянин день-2021: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 06:00Events

Именины Татьяны: поздравления с днем ангела, открытки, картинки и стихи

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 25 января: Водолею нужно избавиться от внутреннего нытика, а у Рыб появится энергия

Вчера, 04:10Events

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

23 январяЗвездно

"Маска" сброшена, Буйвол опознан – имя звезды (видео)

Новости партнеров

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять