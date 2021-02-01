Виктор Павлик о смерти сына: "Первый месяц плакал утром, днем и ночью"

Артист рассказал, кто и как помогает ему переживать горе

Сын знаменитого украинского певца Виктора Павлика умер в августе прошлого года после продолжительной болезни. Павлу Павлику был всего 21 год. Виктор впервые рассказал, как и кто помогает ему справиться с трагедией.

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Павлик признался, что первый месяц после смерти сына был самым сложным.

На вопрос журналистов о том, что и кто в первую очередь помогал ему пережить утрату, артист ответил: "Только Бог. И Катина поддержка (Екатерина Репяхова – супруга и концертный директор Виктора – Ред.)

Артист не стал скрывать, что давал волю эмоциям – плакал целыми днями.

Виктор Павлик с сыном Павлом Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

"Думаю, что эта рана никогда не заживет, она немножко притупляется, но первое время, первый месяц я просто плакал каждый день, не находил себе места. Среди ночи я плакал, утром просыпался, засыпал плакал, просыпался плакал. И сейчас я, когда мы в Киеве, каждое воскресенье езжу к Павлу на могилу, я с ним общаюсь, мы молимся вместе. Я очень его чувствую, очень. И я знаю, что он видит, он на небе, он мой ангел. Он очень светлый был ребенок и он с Богом в раю, я в это свято верю. Это меня держит", – делится Павлик.

Виктор рассказал, что написал песню, посвященную сыну и назвал ее "Мій янгол".

Напомним, молодая жена Павлика рассказала о финансовых проблемах пары.

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