Віктор Павлік вперше розповів про взаємини з рідною сестрою, яка живе в Москві

Рідна сестра артиста живе в Росії вже 27 років

Відомий український співак Віктор Павлик, який розсекретив ім'я майбутньої дитини, розповів, чи спілкується зі своєю рідною сестрою Людмилою, яка вже майже 30 років живе в Москві.

Віктор зізнався, що з сестрою вони часто переписуються, але рідко бачаться. Про це Павлік розповів в інтерв'ю YouTub-каналу DOROTYE. На запитання ведучої про те, чи вплинула політична ситуація між Росією і Україною на їхні взаємини, Віктор відповів:

"Як? Це ж моя рідна сестра. Я навіть не знаю таких випадків, як може брат на сестру або сестра на брата підняти руку, наприклад, або ще щось. Напевно, такі випадки є, але я про таке не чую, не читаю. Сестра поїхала до Москви в 1994 році, продавати квіти або насіння – на заробітки. Тоді все їздили. Вона дуже хороший педагог, має дві вищі освіти, працювала вихователем і завідувачем дитячого садка", – ділиться Віктор.

Віктор Павлік Фото: instagram.com/viktorpavlik

За словами артиста, Людмила протягом останніх 15 років живе в одній сім'ї, виховує маленьку дівчинку з народження.

"Так сталося, що географічно вона в Москві, там вона вийшла заміж, перший чоловік помер, вона вдруге вийшла. Я не вдавався в подробиці, і вона не розповідає. Ми зазвичай спілкуємося в месенджерах, рідше – бачимося у мами на якомусь святі, або коли вона приїжджає до Києва, де у неї живе дочка", – пояснює Павлік..

Раніше Віктор Павлік поділився своїми роздумами про батьківство в 55 років.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися