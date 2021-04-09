Виктор Павлик – это украинский Челентано: продюсер Поляковой признался, что в Украине не ценят своих артистов

Михаил Ясинский рассказал о музыкальном рынке в Украине

Михаил Ясинский, директор продюсерской компании Secret Service Entertainment Agency, работающей Олей Поляковой и Максом Барских, Аланом Бадоевым высказался о плачевном состоянии украинского шоу-бизнеса.

В интервью YouTube- программе "Слава+" Михаил рассказал, что еще в 2000-х украинские продюсеры, менеджеры, руководители телеканалов стали делать акцент на российский рынок.

Продюсер Михаил Ясинский Фото: Facebook-страница Михаила Ясинского

"Так сложилось, что у нас действительно возникла большая украинская музыкальная индустрия. Но в начале нулевых она была практически уничтожена. До 2003-2004 года. И до 2014 года она пребывала в такой "корпоративной" атмосфере абсолютно ориентированной на российский музыкальный рынок. Потому что свой был растоптан. Причем я тщательно выбираю слова. Именно растоптан. Потому что, скажем так, убит, уничтожен это не совсем правильно", – сказал продюсер.

Михаил Ясинский Фото: Скриншот из YouTube

Главное отличие российского музыкального рынка от украинского – там есть деньги. Поэтому многие туда и стремятся попасть. Михаил рассказал, что ближайшее несколько лет многие молодые и талантливые ребята будут работать на российский рынок. Он отметил, что для этого им не нужно сейчас переезжать в Москву.

Чтобы изменить эту ситуацию Михаил считает, что необходимо украинскому шоу-бизнесу объединяться и строить вместе музыкальный рынок в стране.

"Среди всех культурных индустрий в Украине музыкальная индустрия единственная, которая генерирует реальные деньги. А ее не существует. Она находится в тени, "неприкасаемая". Я считаю, что Виктор Павлик – это украинский Челентано, а Иво Бобул должен ездить на Rolls-Royce. И мне, откровенно говоря, стыдно, что за 20 лет для них так и не создали рынок", – сказал Ясинский.

Вопрос много не только к музыкальной индустрии. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске своего YouTube-шоу узнавал, с какими проблемами столкнулись жители столицы во время локдауна.

Ранее Михаил Ясинский высказался о скандале Поляковой и Кароль.

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