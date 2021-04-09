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Віктор Павлик – це український Челентано: продюсер Полякової зізнався, що в Україні не цінують своїх артистів

Сьогодні, 15:44

Михайло Ясинський розповів про музичний ринок в Україні

Михайло Ясинський, директор продюсерської компанії Secret Service Entertainment Agency, яка працює Олею Поляковою і Максом Барських, Аланом Бадоєвим висловився про плачевний стан українського шоу-бізнесу.

В інтерв'ю YouTube- програмі "Слава +" Михайло розповів, що ще в 2000-х українські продюсери, менеджери, керівники телеканалів стали робити акцент на російський ринок.

Продюсер Михайло Ясинський
Продюсер Михайло Ясинський
Фото: Facebook-сторінка Михайла Ясинського

"Так склалося, що у нас дійсно виникла велика українська музична індустрія. Але на початку нульових вона була практично знищена. До 2003-2004 року. І до 2014 року вона перебувала в такій "корпоративної" атмосфері абсолютно орієнтованої на російський музичний ринок. Тому що свій був розтоптаний. Причому я ретельно вибираю слова. Саме розтоптаний. Тому що, скажімо так, убитий, знищений це не зовсім правильно ", – сказав продюсер.

Михайло Ясинський
Михайло Ясинський
Фото: Скріншот з YouTube

Головна відмінність російського музичного ринку від українського – там є гроші. Через це багато хто туди і прагне потрапити. Михайло розповів, що найближчі кілька років багато молоді й талановитих людей будуть працювати на російський ринок. Він зазначив, що для цього їм не потрібно зараз переїжджати до Москви.

Щоб змінити цю ситуацію Михайло вважає, що необхідно українському шоу-бізнесу об'єднуватися і будувати разом музичний ринок в країні.

"Серед усіх культурних індустрій в Україні музична індустрія єдина, яка генерує реальні гроші. А її не існує. Вона знаходиться в тіні," недоторканна ". Я вважаю, що Віктор Павлик – це український Челентано, а Іво Бобул повинен їздити на Rolls-Royce . і мені, відверто кажучи, соромно, що за 20 років для них так і не створили ринок ", – сказав Ясинський.

Питань багато не тільки до музичної індустрії. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску свого YouTube-шоу дізнавався, з якими проблемами зіткнулися жителі столиці під час локдауна.

Раніше Михайло Ясинський висловився про скандал Полякової та Кароль.

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