Ближе к океану: сколько звезды шоу-бизнеса тратят на недвижимость в Майами

Цены на жилье у океана стартуют от 250 тысяч долларов

Подальше от холодной Москвы и поближе к теплому океану. Состоятельные россияне массово переселяются в США, скупая элитную недвижимость в солнечном Майами – городе, где круглый год лето. Тем временем известные американцы спешат избавиться от своих особняков.

Селятся в Майами звезды и политики, бизнесмены и чиновники. Кто из них греется под американским солнцем и сколько платят за это простые россияне? Узнайте далее в материале.

Зоряна Степаненко, новости "Сегодня", телеканал "Украина"

Цены на жилье в одном из самых респектабельных районов Майами стартуют от 250 тысяч долларов. И именно его прозвали маленькой Москвой. Потому что здесь селятся богатые россияне, которые променяли холодную родину на жаркую Америку.

В роскошном дворце в Майами Филипп Киркоров обычно переживает московские зимы. Устраивает шопинг, учит детей английскому. И не исключает, что именно в Америке, а не в России, его потомки будут жить и дальше.

Филипп Киркоров

Фото: instagram.com/fkirkorov

Семь лет назад певец купил здесь дом за 5 миллионов долларов для своей дочери. Недвижимости в родной России Алла-Виктория от отца пока не дождалась.

Майами – один из самых модных курортов мира – стал настоящей Меккой для многих российских звезд. Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Наташа Королева. Обзавелась недвижимостью здесь и Анжелика Варум.

Анжелика Варум

Фото: instagram.com/avarum

Команде "Сегодня" показали, где можно встретить одну из немногих артисток, которая не поддержала агрессию России против Украины. Говорят, певица часто занимается йогой на пляже. Певица часто бывает и в кафе, где угощают привычными для ее желудка блюдами.

"Анжелика очень любит котлетки – мы специально для нее делаем котлетки из органической курицы. Из десертов Варум любит Наполеон. Киевский торт любит Наташа Королева", – рассказала владелица кафе украинско-русской кухни в Майами Полина Бороздина.

Владелец этого популярного среди россиян заведения – украинец. С некоторыми звездными клиентами дружит – например, играет в бильярд с Леонидом Агутиным. Но никогда, говорит, не расспрашивал артиста, почему тот поддержал Кремль в агрессии против Украины. Политику здесь не обсуждают.

Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова заметили на закрытой вечеринке в Москве.

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