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Мода или необходимость? Украинские звезды рассказали, зачем носят брекеты и сколько это стоит

Сегодня, 16:30

Носить брекет-систему можно не только в юном возрасте

В настоящее время они давно стали похожими на украшения: золотистые, серебристые, разноцветные, со стразами, круглые и квадратные... Кто из украинских и голливудских знаменитостей носил брекеты, зачем они нужны, и сколько стоит коррекция брекет-системой – узнайте далее.

Том Круз и Анджелина Джоли – одни из самых популярных актеров современности. На них хотят быть похожими миллионы людей по всему миру. А вот в детстве у Круза были кривые зубы. И только повзрослев актер обратился к ортодонту ща идеальной голливудской улыбкой.

Важную роль в достижении жизненных успехов сыграл врач-стоматолог и в жизни Анджелины Джоли. После нескольких лет ношения брекетов в подростковом возрасте улыбка Джоли стала почти идеальной.

Брекеты приобретают все большую популярность и среди украинских селебритиз. Недавно таким "аксессуаром" обзавелся Потап.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/realpotap

"Настя сказала, что это очень сексуально. А мне надо было исправить свой прикус", – говорит продюсер.

Расценки на брекеты Потап не уточнил. Правда, сказал, что они стали его "лучшими друзьями" на длительный срок.

А вот звездный психолог Наталья Холоденко была более многословной.

"Брекеты я поставила в 34 года. Когда мне предложили, я сказала, что у меня нет комплексов по поводу моего прикуса. Тогда мне врач объяснил, что этот вопрос не эстетики, это вопрос сохранения зубов", – поделилась она в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: instagram.com/kholodenkon

Холоденко пришлось носить брекеты целых три года, а обошлось все это в тысяч 5 долларов.

Жена ведущего гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" Кристина Остапчук недавно поделилась историей своих брекетов. Оказывается, она поставила их еще в 28 лет.

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"Многие говорили: "Ты что! Это стыдно в таком возрасте! Это не секси и все такое...". Но разве я буду брать чужие мысли во внимание? Нет! Я побежала устанавливать... И носила систему полтора года", – призналась Кристина.

Кристина и Владимир Остапчук
Кристина и Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

Владимир Остапчук весной прошлого года также установил себе брекет-систему.

"Я поставил брекеты в 35 лет. Я сделал снимок и у меня оказывается неправильный прикус и нижняя челюсть постепенно идет назад. То есть сейчас это визуально пока не видно, но к 50-60 годам могут быть необратимые изменения", – рассказал ведущий.

Ведущий гипершоу "Маска" поделился информацией о цене своих брекетов – он потратил на это 15-20 тысяч гривень..

Вот и телеведущая Регина Тодоренко недавно поставила на свои и без того идеальные зубы брекеты. И уверяет, что сделала это только ради необходимости.

Певица и телеведущая Регина Тодоренко
Певица и телеведущая Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Брекеты в 30 лет – это захватывающий аттракцион. Многие спрашивают, зачем с идеальной улыбкой брекеты... Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, прежде всего необходимо избежать проблем с шеей, спиной и всем другим... Ведь наше физическое развитие начинается с полости рта", – написала в соусети Тодоренко.

Как видим, в наше время разнообразие брекетов просто поражает. Они могут быть как совершенно незаметными, так и стать украшением в вашем рту. Но все эксперты единодушны в одном: если есть возможность и желание выровнять свой зубной ряд, то лучше все же установить брекеты.

"Для того чтобы сохранить свои зубы, лучше всего сначала обратиться к ортодонту, поносить брекеты, исправить прикус и после этого делать зубы белыми и тому подобное", – советует стоматолог Роман Нисходовский.

Улыбайтесь красиво всегда и при любых обстоятельствах!

Ранее мы писали, что украинка "с самыми большими скулами в мире" показала свои зубы без виниров.

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