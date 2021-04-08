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Телеканал "Украина" раскроет все секреты "Маски" в спецвыпуске сразу после гранд-финала шоу

Сегодня, 16:00

Специальный выпуск шоу расскажет о создании проекта

Была ли беременна Анастасия Приходько? За что DZIDZO мог заплатить штраф в размере 50 тысяч евро? Кого мечтала видеть под маской Носорога Оля Полякова? И главная интрига сезона – будет ли продолжение популярного шоу "Маска"? На эти и другие неожиданные вопросы зрители получат ответ во время спецвыпуска шоу, премьера которого состоится сразу по окончанию гранд-финала – 10 апреля в 23:00 на телеканале "Украина".

Анастасия Приходько на шоу "Маска"
Анастасия Приходько на шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Специальный выпуск грандиозного шоу "Маска" не только расскажет о создании проекта и покажет все, что осталось за кадром, но и раскроет тайны звездных детективов. Так, Оля Полякова, Олег Винник и DZIDZIO откровенно признаются, с чего возникали их ссоры, а также расскажут об отношениях между всеми детективами и самое главное – об их отношении к маскам и звездам, которые прятались под ними.

Оля Полякова и DZIDZIO
Оля Полякова и DZIDZIO
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также в пост-шоу раскроют секреты создания 22-х невероятных масок, разрабатывали которые художники по костюмам Леся Патока и Назар Дидык целых полгода! Зрители телеканала "Украина" узнают, какие костюмы были самыми сложными в создании, сколько стоит самая дорогая маска и самое интересное – что будет с костюмами после завершения шоу.

Над костюмами шоу "Маска" работали Леся Патока и Назар Дидык
Над костюмами шоу "Маска" работали Леся Патока и Назар Дидык
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В пост-шоу "Маска" к детективам и создателям проекта присоединятся звездные гости, которые прятались под самыми противоречивыми масками. Участники поделятся своими впечатлениями от шоу "Маска", а еще раскроют собственные тайны, которые хранили за кулисами все это время.

Смотрите гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы рассказывали, что в гранд-финале шоу "Маска" появится VIP-гость.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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Источник: Сегодня
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