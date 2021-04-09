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Вєрка Сердючка презентує прем'єру пісні в гіпершоу "Маска"

Сьогодні, 13:51

На глядачів чекає багато сюрпризів в гранд-фіналі проекту

Творці світової телесенсаціі – масштабного гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" – готують для глядачів безліч сюрпризів у гранд-фіналі проекту, який вийде в ефірі телеканалу "Україна" в цю суботу о 21:00. Так, з прем'єрою пісні на сцені з'явиться улюблениця мільйонів – запальна Вєрка Сердючка.

Вєрка Сердючка презентує прем'єру пісні в гіпершоу
Вєрка Сердючка презентує прем'єру пісні в гіпершоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вєрка Сердючка – зірка міжконтинентального масштабу. Кожна її поява на публіці перетворюється на грандіозне дійство, адже там, де виступає вона – справжнє свято. Для гранд-фіналу шоу "Маска" Вєрка приготувала неймовірний подарунок – прем'єру нової пісні Disco Kicks.

Разом з мамою і своїм бендом вони влаштують на сцені проекту яскравий перфоманс. Зіркові детективи Оля Полякова, NK | Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO танцюватимуть прямо на столі. А потім спробують відгадати, яка суперзірка замаскувалася в образі Вєрки Сердючки.

Вєрка Сердючка презентує прем'єру пісні в гіпершоу
Вєрка Сердючка презентує прем'єру пісні в гіпершоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"У вас немає питань до мене? Невелика підказка: я – Michelle Andrade, а це (показує на маму – ред.) – Жабеня, – жартує Вєрка Сердючка в ефірі телеканалу "Україна". – Ми з мамою дуже задоволені, що виступимо на цій сцені".

Але і це ще не всі сюрпризи, які очікують глядачів в гранд-фіналі шоу "Маска". Уже в цю суботу на сцену вийде загадковий гість – епатажний Рак. ведучий Володимир Остапчук продемонструє новий яскравий образ. І нарешті ми дізнаємося, які знаменитості весь цей час ховалися під масками романтичного Дракона, величного Сонця і мужнього Носорога. Хто з них стане тріумфатором грандіозного проекту?

Вєрка Сердючка презентує прем'єру пісні в гіпершоу
Вєрка Сердючка презентує прем'єру пісні в гіпершоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дивіться гранд-фінал найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 10 квітня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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Джерело: Сьогодні
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