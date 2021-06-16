Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Василиса Фролова едва не потеряла ребенка перед родами: По выражению лиц врачей я поняла – что-то не так

Сегодня, 15:05

Ведущая впервые рассказала о том, что на 41-й неделе беременности были обнаружены проблемы, после чего ей срочно пришлось ехать в роддом и делать кесарево сечение

Василиса Фролова призналась, что могла потерять ребенка
Василиса Фролова призналась, что могла потерять ребенка
Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василиса Фролова, которая раскрыла подробности знакомства с отцом своего сына, рассказала о сложных родах.

Ведущая готовилась рожать естественным путем, однако из-за проблем, возникших уже на последней неделе беременности, ей пришлось делать кесарево сечение. Произошло двойное обвитие плода пуповиной и гипоксия (пониженное содержание кислорода в организме).

Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Без комплексов". По словам Василисы, накануне родов малыш все время шевелился и пинался в животе.

"За вечер до того, он шевелился очень сильно, потом он начал тарабанить, будто просил выпустить его оттуда. В тот момент мне как раз надо было обращаться к врачу, как я потом поняла. Но мы этот момент пропустили, потому что не было схваток, но потом он замолчал. Посреди ночи – хоп и никаких движений", – говорит Фролова.

Василиса сразу поняла, что возникли проблемы и отправилась в клинику.

"Я поехала делать КТГ (кардиотокографию – Ред.), и по выражениям лиц врачей поняла, что тут что-то не так", – признается Василиса.

Василиса Фролова
Василиса Фролова
Фото: instagram.com/vasyafrolova

Врач сказал срочно выезжать в роддом. Как призналась ведущая, она была только с ключами в руках и без всех чемоданов, которые собрала для роддома.

"Меня везла мама, слезы градом, туда долго ехать, а я не чувствовала живота – еду и рыдаю. Сделали мне УЗИ – и вижу по не очень радостному лицу врача, что что-то не так, они еще переглянулись с медсестрами", – вспоминает ведущая.

Василисе сделали кесарево сечение под местным наркозом. Также ведущей ввели анестезию, после которой ей нельзя было пить, при этом Василису мучали жажда и тошнота.

"Я понимала, что была на грани жизни и смерти", – заявила ведущая, добавив, что ей было "очень плохо".

К счастью, все прошло успешно, и ведущая родила здорового малыша.

Ранее Василиса Фролова рассказала, кто отец ее ребенка.

Смотрите интервью Василисы Фроловой для программы "Без комплексов":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сколько Виктор Павлик и Екатерина Репяхова заплатили за роды в частной клинике: мы подсчитали Василиса Фролова забеременела после первого секса с отцом своего сына 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой (фото)
шоу-бизнес ведущая роды Василиса Фролова
Реклама

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Популярные статьи

Сегодня, 15:49Вкусно

3 правила для тягучего и нежного маршмэллоу на костре

Сегодня, 13:10Здорово

Что делать, если летом мучает аллергия, и есть ли шанс о ней забыть навсегда

Сегодня, 10:24Вкусно

5 лучших праздничных блюд, которые нужно попробовать на Троицу

Вчера, 13:41Фаново

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

Вчера, 12:10Вкусно

7 идей, чтобы неожиданно вкусно приготовить минтай – от горячих бутербродов до котлет

Вчера, 07:01Вкусно

Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

Вчера, 04:14Звездно

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом – Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)

14 июняЗдорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

14 июняЗдорово

Что нужно знать, прежде чем стать донором

14 июняЗвездно

Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины – СМИ

14 июняФаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

14 июняЗвездно

Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

14 июняЗвездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

14 июняEvents

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

14 июняЗвездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

13 июняЗвездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

Новости партнеров

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Переможниця "Холостяка" показала фото з відпочинку у Каппадокії
Переможниця "Холостяка" показала фото з відпочинку у Каппадокії
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Галкин показал стройную Пугачеву без макияжа в белоснежном наряде
Галкин показал стройную Пугачеву без макияжа в белоснежном наряде

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять