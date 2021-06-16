Василиса Фролова едва не потеряла ребенка перед родами: По выражению лиц врачей я поняла – что-то не так

Ведущая впервые рассказала о том, что на 41-й неделе беременности были обнаружены проблемы, после чего ей срочно пришлось ехать в роддом и делать кесарево сечение

Василиса Фролова призналась, что могла потерять ребенка Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василиса Фролова, которая раскрыла подробности знакомства с отцом своего сына, рассказала о сложных родах.

Ведущая готовилась рожать естественным путем, однако из-за проблем, возникших уже на последней неделе беременности, ей пришлось делать кесарево сечение. Произошло двойное обвитие плода пуповиной и гипоксия (пониженное содержание кислорода в организме).

Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Без комплексов". По словам Василисы, накануне родов малыш все время шевелился и пинался в животе.

"За вечер до того, он шевелился очень сильно, потом он начал тарабанить, будто просил выпустить его оттуда. В тот момент мне как раз надо было обращаться к врачу, как я потом поняла. Но мы этот момент пропустили, потому что не было схваток, но потом он замолчал. Посреди ночи – хоп и никаких движений", – говорит Фролова.

Василиса сразу поняла, что возникли проблемы и отправилась в клинику.

"Я поехала делать КТГ (кардиотокографию – Ред.), и по выражениям лиц врачей поняла, что тут что-то не так", – признается Василиса.

Василиса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

Врач сказал срочно выезжать в роддом. Как призналась ведущая, она была только с ключами в руках и без всех чемоданов, которые собрала для роддома.

"Меня везла мама, слезы градом, туда долго ехать, а я не чувствовала живота – еду и рыдаю. Сделали мне УЗИ – и вижу по не очень радостному лицу врача, что что-то не так, они еще переглянулись с медсестрами", – вспоминает ведущая.

Василисе сделали кесарево сечение под местным наркозом. Также ведущей ввели анестезию, после которой ей нельзя было пить, при этом Василису мучали жажда и тошнота.

"Я понимала, что была на грани жизни и смерти", – заявила ведущая, добавив, что ей было "очень плохо".

К счастью, все прошло успешно, и ведущая родила здорового малыша.

Ранее Василиса Фролова рассказала, кто отец ее ребенка.

Смотрите интервью Василисы Фроловой для программы "Без комплексов":

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