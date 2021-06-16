Василіса Фролова ледь не втратила дитину перед пологами: По виразу облич лікарів я зрозуміла – щось не так

Ведуча вперше розповіла про те, що на 41-му тижні вагітності були виявлені проблеми, після чого їй терміново довелося їхати в пологовий будинок і робити кесарів розтин

Василіса Фролова зізналася, що могла втратити дитину Фото: instagram.com/vasyafrolova

Василіса Фролова, яка розкрила подробиці знайомства з батьком свого сина, розповіла про складні пологи.

Ведуча готувалася народжувати природним шляхом, однак через проблеми, що виникли вже на останньому тижні вагітності, їй довелося робити кесарів розтин. Сталося подвійне обвиття плоду пуповиною і гіпоксія (знижений вміст кисню в організмі).

Про це вона розповіла в YouTube-шоу "Без комплексів". За словами Василіси, напередодні пологів малюк весь час ворушився і штовхався в животі.

"За вечір до того, він ворушився дуже сильно, потім він почав тарабанити, ніби просив випустити його звідти. У той момент мені якраз треба було звертатися до лікаря, як я потім зрозуміла. Але ми цей момент пропустили, тому що не було переймів, але потім він замовк. Посеред ночі – хоп і ніяких рухів", – каже Фролова.

Василіса відразу зрозуміла, що виникли проблеми і відправилася в клініку.

"Я поїхала робити КТГ (кардіотокографія – Ред.), і з виразів облич лікарів зрозуміла, що тут щось не так", – зізнається Василіса.

Василіса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

Лікар сказав терміново виїжджати в пологовий будинок. Як зізналася ведуча, вона була тільки з ключами в руках і без всіх валіз, які зібрала для пологового будинку.

"Мене везла мама, сльози градом, туди довго їхати, а я не відчувала живота – їжу і ридаю. Зробили мені УЗД – і бачу по не дуже радісному обличчю лікаря, що щось не так, вони ще переглянулися з медсестрами", – згадує ведуча.

Василісі зробили кесарів розтин під місцевим наркозом. Також ведучій ввели анестезію, після якої їй не можна було пити, при цьому Василісу мучили спрага і нудота.

"Я розуміла, що була на межі життя і смерті", – заявила ведуча, додавши, що їй було "дуже погано".

На щастя, все пройшло успішно, і ведуча народила здорового малюка.

Раніше Василіса Фролова розповіла, хто батько її дитини.

Дивіться інтерв'ю Василіси Фролової для програми "Без комплексів":

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