Сколько Виктор Павлик и Екатерина Репяхова заплатили за роды в частной клинике

Молодая супруга Виктора Павлика рожала в частной клинике в Киеве. Артист все время находился рядом со Екатериной и поддерживал ее, успевая делать фото и видео

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

15 июня Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова стали родителями – у пары родился сын Михаил. Это четвертый ребенок Виктора, а для Екатерины малыш стал первенцем.

Роды проходили в частной клинике Adonis в Киеве. Life Сегодня решили узнать, приблизительно какую сумму Павлик и Репяхова заплатили за роды.

Как говорится на сайте клиники, заключив с роддомом договор, будущие родители получают все необходимое: от медикаментов и 6-разового питания до средств личной гигиены, одежды для родов и послеродового пребывания.

В клинике есть несколько программ, цены за пакет услуг варьируются от 49 900 до 67 400 грн. Вероятно, у Екатерины и Виктора была программа "естественных родов при одноплодной беременности с пребыванием в палате" и палата класса "Стандарт+". Из этого можно сделать вывод, что пара заплатила за услуги 54 190 грн.

Скриншот: adonis.com.ua

Судя по тому, что Екатерина и Виктор остались после родов еще на сутки в клинике, им пришлось доплатить за пребывание в роддоме дополнительно. Пребывание в стационаре роддома вне услуг программы стоит от 3700 до 4500 грн.

Скриншот: adonis.com.ua

Также в клинике существует масса дополнительных услуг, которыми, вероятнее всего, также воспользовались Репяхова и Павлик. К примеру, выбор врача акушера-гинеколога на роды стоит 15 000 грн, анестезиолога – 10 000 грн.

Скриншот: adonis.com.ua

Исходя из всех расценок, семья заплатила не менее 70 000 грн за роды, осмотр врачей, дополнительные процедуры и пребывание в клинике после рождения малыша.

Палата в клинике Adonis Фото: adonis.com.ua

Ранее Екатерина Репяхова призналась, что Виктора Павлика пришлось уговаривать на партнерские роды.

Смотрите откровенное интервью Виктора Павлика для "Зіркового шляху":

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