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50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой: фото

Сегодня, 16:22

Модель ошарашила своих поклонников радостной новостью в Instagram. Ранее она никогда не говорили о своих планах по пополнению в семье

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Фото: instagram.com/naomi

Знаменитая топ-модель Наоми Кэмпбелл, защитный костюм которой отдали в музей, впервые стала мамой. Об этом 50-летняя знаменитость заявила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с маленькими ножками ребенка.

"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Это большая честь для меня, что в моей жизни теперь есть маленькая, нежная душа, и нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви", – трогательно подписала публикацию Наоми.

Скриншот: Instagram

Отметим, что Наоми не делилась планами по поводу пополнения в семье. Лишь изредка в западных СМИ ходили слухи о том, что звезда хочет усыновить ребенка. Также нет информации, воспользовалась ли Кэмпбелл услугами суррогатного материнства, однако, вероятнее всего, так и произошло.

Напомним, 50-летняя Клаудия Шиффер показала себя и Наоми Кэмпбелл в соблазнительных нарядах в молодости.

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