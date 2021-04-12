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Валерия Гузема обвинила "Золотой век" в плагиате. Кольца выглядят одинаково (фото)

Сегодня, 16:22

Валерия Гузема подала иск в суд на ювелирный бренд

Бизнесвумен Валерия Гузема, которая ранее рассказала о создании своего ювелирного бренда бренд Guzema Fine Jewelry, обвинила бренд "Золотой век" в плагиате. Об этом Валерия заявила в своем Instagram-аккаунте и поведала все подробности.

Она начала пост с того, что отметила достижения команды своего бренда, которые уже за пять лет выпустил 22 коллекции и сделал 10 коллабораций.

Валерия Гузема
Валерия Гузема
Фото: instagram.com/valeriya_guzema

"Так, в начале 2021 года компания "Золотой век" выпустила коллекцию колец, идентичную моей первой коллекции Classic Collection, которую я создала в 2016 году (на фото показано только одно кольцо, копий значительно больше). По всей Украине расположены билборды с известной певицей в кольцах, которые полностью копируют те, что я разработала для своей первой коллекции и вовремя получила патент на промышленные образцы", – написала Валерия.

Как известно, на билбордах с ювелирными изделиями "Золотой век" позирует Настя Каменских.

Валерия написала, что все модели разрабатывает самостоятельно, тестирует их на себе и получает патент, который защищает изделие.

"Для меня недопустимо думать, что в наше время большая корпорация может так просто использовать результаты работы другого человека в своих коммерческих целях, пренебрегая ее правами", – написала Валерия Гузема.

"Золотой век" и Guzema Fine Jewelry
"Золотой век" и Guzema Fine Jewelry
Фото: instagram.com/valeriya_guzema

При этом, кольцо бренда Валерии Гуземы стоит 16500 гривен, а точно такое же у "Золотого века" – за 7 736 гривен со скидкой в 65%.

Валерия добавила, что руководство компании "Золотой век" проигнорировало ее обращение и не урегулировало ситуацию. Теперь она подала иск в суд с требованием прекратить нарушение прав интеллектуальной собственности на промышленные образцы согласно с ее патентами.

Ранее американский бренд Guess обвинили в плагиате культовой сумки.

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