Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Разгневанная Хлои Кардашьян доказала, что ее фигура роскошна без фотошопа (фото и видео)

Сегодня, 12:06

Скандал побудил звезду на новые откровения перед фоловерами

После того как звезду реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлою Кардашьян уличили в фотошопе ее фигуры в купальнике, она решила доказать, что выглядит хорошо и без ретуши.

Отметим, что скандал начался из-за того, что PR-менеджеры Хлои Кардашьян случайно слили в Сеть ее необработанное фото в бикини. Разницу вы можете увидеть и сами.

Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян
Фото: instagram.com/khloekardashian

Хлои провела прямой эфир и показала подписчикам свою фигуру с разных ракурсов без каких-либо фильтров. Отрывками прямого эфира, а также дополнительными доказательствами в виде ролика перед зеркалом 36-летняя звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Хлои Кардашьян показала фигуру без ретуши и фильтров
Видео: instagram.com/khloekardashian

"Да, я провела прямой эфир, чтобы показать вам, что все это не фотошоп. Это я и это мое тело без ретуши и фильтров. Фото, которое появилось в Сети на этой неделе, красивое. Но как человек, который всю свою жизнь борется за изображение тела, когда кто-то делится вашим фото, которое снято в плохом освещении, или показывает ваше тело не таким, какое оно на самом деле – это после того, как вы усердно над ним работали, а кто-то делится им с миром – вы имеете полное право требовать удалить фото независимо от того, кто вы", – написала Хлои.

Хлои Кардашьян показывает фигуру в прямом эфире
Видео: instagram.com/khloekardashian

В комментариях сестру поддержали Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Она написали:

  • "Я люблю тебя, Хлои".
  • "Безмерно люблю тебя".
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Ранее стало известно, что сестра Хлои, Ким Кардашьян вошла в ТОП самых богатых людей мира.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Участница Холостяка-8 замечена на фото с организатором голой фотосессии в Дубае В России требуют запретить новый клип Моргенштерна. Протестует даже церковь Ломаем стереотипы: как стать моделью в зрелом возрасте
скандал фотошоп модель Хлои Кардашьян фигура звезд
Реклама

Новости партнеров

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Вкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

Вчера, 16:45Здорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Вчера, 12:21Звездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

Вчера, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 7 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не будь злюкой!

Вчера, 05:05Events

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляВкусно

Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

6 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

6 апреляФаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляФаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

6 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

5 апреляФаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

5 апреляЗвездно

Брат Галкина впервые рассказал, какая на самом деле Пугачева вне камер

5 апреляВкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

5 апреляФаново

Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять