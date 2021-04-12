Валерія Гузема звинуватила "Золотий вік" в плагіаті. Кільця виглядають однаково (фото)

Валерія Гузема подала позов до суду на ювелірний бренд

Бізнесвумен Валерія Гузема, яка раніше розповіла про створення свого ювелірного бренду бренд Guzema Fine Jewelry, звинуватила бренд "Золотий вік" в плагіаті. Про це Валерія заявила у своєму Instagram-акаунті та повідала всі подробиці.

Вона почала пост з того, що відзначила досягнення команди свого бренду, які вже за п'ять років випустив 22 колекції та зробив 10 колаборацій.

Валерія Гузема Фото: instagram.com/valeriya_guzema

"Так, на початку 2021 року компанія "Золотой век" випустила колекцію каблучок, ідентичну моїй першій колекції Classic Collection, яку я створила у 2016 році (на фото показана лише одна каблучка, копій значно більше). По всій Україні розташовані білборди з відомою співачкою в каблучках, які повністю копіюють ті, що я розробила для своєї першої колекції та вчасно отримала патент на промислові зразки", – написала Валерія.

Як відомо, на білбордах з ювелірними виробами "Золотий вік" позує Настя Каменських.

Валерія написала, що всі моделі розробляє самостійно, тестує їх на собі та отримує патент, який захищає виріб.

"Для мене неприпустимо думати, що в наш час велика корпорація може так просто використовувати результати роботи іншої людини у своїх комерційних цілях, нехтуючи її правами", – написала Валерія Гузема.

"Золотий вік" і Guzema Fine Jewelry Фото: instagram.com/valeriya_guzema

При цьому, каблучка бренду Валерії Гузема коштує 16500 гривень, а точно така ж у "Золотого віку" – за 7 736 гривень зі знижкою в 65%.

Валерія додала, що керівництво компанії "Золотий вік" проігнорувало її звернення і не врегулювало ситуацію. Тепер вона подала позов до суду з вимогою припинити порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки згідно з її патентами.

Раніше американський бренд Guess звинуватили в плагіаті культової сумки.

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