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Валерія Гузема звинуватила "Золотий вік" в плагіаті. Кільця виглядають однаково (фото)

Сьогодні, 16:22

Валерія Гузема подала позов до суду на ювелірний бренд

Бізнесвумен Валерія Гузема, яка раніше розповіла про створення свого ювелірного бренду бренд Guzema Fine Jewelry, звинуватила бренд "Золотий вік" в плагіаті. Про це Валерія заявила у своєму Instagram-акаунті та повідала всі подробиці.

Вона почала пост з того, що відзначила досягнення команди свого бренду, які вже за п'ять років випустив 22 колекції та зробив 10 колаборацій.

Валерія Гузема
Валерія Гузема
Фото: instagram.com/valeriya_guzema

"Так, на початку 2021 року компанія "Золотой век" випустила колекцію каблучок, ідентичну моїй першій колекції Classic Collection, яку я створила у 2016 році (на фото показана лише одна каблучка, копій значно більше). По всій Україні розташовані білборди з відомою співачкою в каблучках, які повністю копіюють ті, що я розробила для своєї першої колекції та вчасно отримала патент на промислові зразки", – написала Валерія.

Як відомо, на білбордах з ювелірними виробами "Золотий вік" позує Настя Каменських.

Валерія написала, що всі моделі розробляє самостійно, тестує їх на собі та отримує патент, який захищає виріб.

"Для мене неприпустимо думати, що в наш час велика корпорація може так просто використовувати результати роботи іншої людини у своїх комерційних цілях, нехтуючи її правами", – написала Валерія Гузема.

"Золотий вік" і Guzema Fine Jewelry
"Золотий вік" і Guzema Fine Jewelry
Фото: instagram.com/valeriya_guzema

При цьому, каблучка бренду Валерії Гузема коштує 16500 гривень, а точно така ж у "Золотого віку" – за 7 736 гривень зі знижкою в 65%.

Валерія додала, що керівництво компанії "Золотий вік" проігнорувало її звернення і не врегулювало ситуацію. Тепер вона подала позов до суду з вимогою припинити порушення прав інтелектуальної власності на промислові зразки згідно з її патентами.

Раніше американський бренд Guess звинуватили в плагіаті культової сумки.

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