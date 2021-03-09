Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

Сегодня, 20:19

Королевская семья была немногословна

Все с нетерпением ждали реакции Букингемского дворца на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, и вот, наконец-то, королевская семья опубликовала заявление. Об этом пишет People.

Согласно сообщению, всю семью расстроило интервью герцогов Сассекских и некоторые вопросы будут еще обсуждаться в частном порядке.

Королевская семья
Королевская семья
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Вся семья опечалена, узнав, насколько тяжелыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно вопрос расизма, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и их сын Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи", – говорится в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом от имени королевы Елизаветы II.

Ранее в СМИ появилась информация, что королевская семья беспокоится о состоянии здоровья принца Филиппа после интервью Меган Маркл и принца Гарри.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Принц Чарльз впервые вышел в свет после скандального интервью сына После скандального интервью в Сети появилось ранее неопубликованное фото беременной Меган Маркл Монархия потеряла возможность изменится: как мир реагирует на откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри Меган Маркл думала о суициде, будучи членом королевской семьи
Елизавета II принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
Шоу "Маска" публічно вибачилися перед Тіною Кароль
Шоу "Маска" публічно вибачилися перед Тіною Кароль

Популярные статьи

Сегодня, 18:06Вкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

Сегодня, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

Вчера, 16:30Звездно

"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

Вчера, 15:04Вкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Вчера, 12:15Фаново

Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

Вчера, 12:12Звездно

Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 10:51Вкусно

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 10:25Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

Вчера, 05:30Психо

Прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин: у Близнецов все двоится, но Стрельцы не промахнутся

7 мартаФаново

Масленица-2021: поздравления и открытки

7 мартаФаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

7 мартаEvents

Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя

7 мартаEvents

Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки

7 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

6 мартаЗвездно

Роза на шоу "Маска" оказалась известной певицей (видео)

6 мартаЗвездно

На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять