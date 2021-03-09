В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

Королевская семья была немногословна

Все с нетерпением ждали реакции Букингемского дворца на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, и вот, наконец-то, королевская семья опубликовала заявление. Об этом пишет People.

Согласно сообщению, всю семью расстроило интервью герцогов Сассекских и некоторые вопросы будут еще обсуждаться в частном порядке.

Королевская семья Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Вся семья опечалена, узнав, насколько тяжелыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно вопрос расизма, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и их сын Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи", – говорится в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом от имени королевы Елизаветы II.

Ранее в СМИ появилась информация, что королевская семья беспокоится о состоянии здоровья принца Филиппа после интервью Меган Маркл и принца Гарри.

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