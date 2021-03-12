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Миллионы долларов: раскрыта сумма наследства принца Гарри от принцессы Дианы

Сегодня, 16:50

Благодаря этим деньгам Меган и Гарри удалось переехать в США

В скандальном интервью Опре Уинфри принц Гарри рассказал, что им с Меган Маркл не удалось бы переехать в США, если бы не деньги его мамы. Размер наследства он так и не раскрыл, но выяснением этой информации занялись СМИ.

"У меня есть деньги, которые мне оставила мама. Без этой суммы мы бы не решились на этот шаг", — рассказал Гарри.

Как пишет портал Page Six, изначально сумма наследства, полученного младшим сыном принцессы Дианы, была равна 8 900 000 долларов, но благодаря инвестициям за последние годы ее размер вырос до 13 000 000 долларов.

Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри
Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри
Фото: Getty Images

Кроме того, принцу Гарри и Меган Маркл во время переезда в США удалось сэкономить и на жилье. Сначала пара жила в Канаде в доме друга, а потом переехала в Лос-Анджелес в дом медиамагната Тайлера Перри.

Напомним, королевская семья опровергла одно из самых скандальных заявление Меган и Гарри о расизме в королевской семье.

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