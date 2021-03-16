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Участник шоу "Маска" решил стать певцом – его поддержал Пономарев

Сегодня, 15:30

Павел Костицын признался, что намерен попробовать себя в новом амплуа

В студию программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" пришел самый известный Мольфар страны – ведущий Павел Костицын. Во время откровенного интервью с коллегами Марией Мельник и Григорием Германом он поделился впечатлениями от проекта и рассказал, что подтолкнуло его задуматься о вокальной карьере.

Напомним, что в восьмом выпуске, где Мольфар снял маску, звездному детективу Оле Поляковой пришлось раздеться прямо на сцене.

Павел Костицын, который прятался под маской самого мистического участника гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", признался – грандиозный проект покорил его сердце и открыл его с совсем другой стороны. А произошло это именно благодаря загадочности костюма.

Павел Костицын в костюме Мольфара
Павел Костицын в костюме Мольфара
Фото: телеканал "Украина"

"Я полюбил этот образ! Но, честно говоря, когда я пришел на первую примерку и увидел этот костюм, отреагировал: "Хм, ребята, вы серьезно? Ведущий самого мистического шоу и Мольфар – меня же в миг раскроют!" Но меня заверили, что это будет невероятная провокация: с одной стороны – кто бы это еще мог быть? А с другой – это же очень просто! Но все получилось, и я считаю, что Мольфар со мной внутри, это не скромно, но зажил бурной жизнью", – поделился Павел Костицын.

Однако больше всего артиста поразило огромное количество хороших отзывов о его выступлениях и перевоплощении. По словам Павла, именно мотивирующие слова поклонников заставили его серьезно задуматься о начале сольной карьеры.

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"На днях меня поздравил Александр Пономарев, который тоже был в шоке от того, что это был я. И мотивировал попробовать начать писать песни, – рассказал ведущий. – Саша сказал: "Не думай сейчас о продюсере, который принесет мешок денег и сразу запишет тебе платиновый альбом, просто посмотри, нужно ли тебе это, попробуй! Возможно, ты сам напишешь стихи и музыку – почему нет!? Посмотришь, как отреагируют зрители и слушатели – надо ли им это?".

Ведущий Павел Костицын
Ведущий Павел Костицын
Фото: телеканал "Украина"

Костицын уже и сам готов попробовать себя в новом амплуа, поэтому прямо в студии утреннего шоу пообещал поклонникам:

"Почему нет? Учитывая невероятный шквал мотивирующих сообщений в социальных сетях от людей, которые просят, чтобы я начал сольную карьеру, скажу вам, что попробую!" – заявил он.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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