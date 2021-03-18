У шоу "Маска" з'явиться новий загадковий герой

У дев'ятому випуску з'явиться Ворон

Уже два місяці щосуботи грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна", збирає всіх глядачів біля екранів телевізорів, щоб усією країною розгадувати, які знаменитості ховаються в фантастичних костюмах. У минулому випуску розсекретили загадкового і сексуального Вовка, який став гостем шоу.

У дев'ятому випуску проєкту на сцену вийде новий загадковий герой – вишуканий Ворон, який стане суперзірковим гостем "Маска".

Ворон Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Ми створювали цей образ, точно не знаючи, яка зірка в ньому буде ховатися, – розкриває секрет дизайнер Леся Патока. – Тому цей костюм дуже універсальний – він може змінюватися як в ширину, так і в висоту. Пір'я для Ворона ми замовляли за кордоном, їх там використано не менше 1000 одиниць. Все це ми клеїли вручну, ретельно викладаючи кожне пір'ячко ".

До слова, для костюма Ворона дизайнер замовила три види пір'я різної довжини. Головний убір – циліндр з оригінальним оформленням – робили на замовлення, а також спеціально відливали дзьоб і створювали величезні лапи.

Ворон Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Глядачі і зіркові детективи побачать усього один виступ і одну серію підказок про цього героя, тому відповідно буде тільки один шанс здогадатися, хто знаходиться під цією маскою. Але Ворон розповість про себе факти, які допоможуть розкрити його особистість.

"Всі ми з чогось починали, і я так само маю дякувати долі за оточення, в якому формувалася моя особистість. У мене є щось спільне з репером Ярмаком, вченим Патоном і провідним Мірошниченко, – зізнається Ворон. – А ще є родичі – інші птахи. Зозулі – мої особливі родичі. Я люблю танцювати. Згадайте, хто співав цю пісню, і ви будете знати моє ім'я ".

На грандіозній сцені телеканалу "Україна" Ворон виконає суперхіт "Юра, прости" групи НЕАНГЕЛИ і ще більше заплутає детективів. Хто ховається під цією маскою – чоловік чи жінка? Навіть Андрію Данилку, який своїм професійним оком визначає стать зірки в костюмі, цього разу буде непросто. Але довго гадати глядачам не доведеться, адже Ворон розсекретить свою особистість відразу після виступу.

Ворон і Володимир Остапчук Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Також в новому випуску гіпершоу "Маска" глядачі побачать нові виступи всіх учасників, що залишилися в шоу, – яскравого Сонця, романтичного Дракона, зворушливого жабеня, епатажного Сома, веселого Буряка, ефектною Бабки, мужнього Носорога і неймовірно милого Циклопа. Чим будуть дивувати герої на цей раз? І кого з них розсекретять глядачі?

Дивіться новий епізод найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 20 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми розповідали, що Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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