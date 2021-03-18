Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У шоу "Маска" з'явиться новий загадковий герой

Сьогодні, 16:23

У дев'ятому випуску з'явиться Ворон

Уже два місяці щосуботи грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна", збирає всіх глядачів біля екранів телевізорів, щоб усією країною розгадувати, які знаменитості ховаються в фантастичних костюмах. У минулому випуску розсекретили загадкового і сексуального Вовка, який став гостем шоу.

У дев'ятому випуску проєкту на сцену вийде новий загадковий герой – вишуканий Ворон, який стане суперзірковим гостем "Маска".

Ворон
Ворон
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Ми створювали цей образ, точно не знаючи, яка зірка в ньому буде ховатися, – розкриває секрет дизайнер Леся Патока. – Тому цей костюм дуже універсальний – він може змінюватися як в ширину, так і в висоту. Пір'я для Ворона ми замовляли за кордоном, їх там використано не менше 1000 одиниць. Все це ми клеїли вручну, ретельно викладаючи кожне пір'ячко ".

До слова, для костюма Ворона дизайнер замовила три види пір'я різної довжини. Головний убір – циліндр з оригінальним оформленням – робили на замовлення, а також спеціально відливали дзьоб і створювали величезні лапи.

Ворон
Ворон
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Глядачі і зіркові детективи побачать усього один виступ і одну серію підказок про цього героя, тому відповідно буде тільки один шанс здогадатися, хто знаходиться під цією маскою. Але Ворон розповість про себе факти, які допоможуть розкрити його особистість.

"Всі ми з чогось починали, і я так само маю дякувати долі за оточення, в якому формувалася моя особистість. У мене є щось спільне з репером Ярмаком, вченим Патоном і провідним Мірошниченко, – зізнається Ворон. – А ще є родичі – інші птахи. Зозулі – мої особливі родичі. Я люблю танцювати. Згадайте, хто співав цю пісню, і ви будете знати моє ім'я ".

На грандіозній сцені телеканалу "Україна" Ворон виконає суперхіт "Юра, прости" групи НЕАНГЕЛИ і ще більше заплутає детективів. Хто ховається під цією маскою – чоловік чи жінка? Навіть Андрію Данилку, який своїм професійним оком визначає стать зірки в костюмі, цього разу буде непросто. Але довго гадати глядачам не доведеться, адже Ворон розсекретить свою особистість відразу після виступу.

Ворон і Володимир Остапчук
Ворон і Володимир Остапчук
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Також в новому випуску гіпершоу "Маска" глядачі побачать нові виступи всіх учасників, що залишилися в шоу, – яскравого Сонця, романтичного Дракона, зворушливого жабеня, епатажного Сома, веселого Буряка, ефектною Бабки, мужнього Носорога і неймовірно милого Циклопа. Чим будуть дивувати герої на цей раз? І кого з них розсекретять глядачі?

Дивіться новий епізод найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" цієї суботи, 20 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше ми розповідали, що Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Учасник шоу "Маска" вирішив стати співаком - його підтримав Пономарьов Загадкову Бабку з шоу "Маска" запідозрили у вагітності Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі
шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Внучка Софии Ротару без макияжа впечатлила натуральной красотой
Внучка Софии Ротару без макияжа впечатлила натуральной красотой
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг

Популярні статті

Сьогодні, 11:49Смачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

Сьогодні, 11:44Зірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

Сьогодні, 11:10Зірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

Вчора, 10:33Смачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

Вчора, 10:22Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Вчора, 05:32Психо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

16 березняЗірково

Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео

16 березняЗірково

Не можна залишати будинок навіть випити кави: що забороняли Меган Маркл і її мамі в Лондоні

16 березняЗірково

Алан Бадоєв зняв кліп українському гурту, який працює в Росії: відео

16 березняЗірково

Олег Винник розповів, які фото йому надсилає Павло Зібров. Це дуже несподівано

16 березняСмачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

16 березняАктуально

Не пали: як правильно підібрати термозахист для волосся

16 березняФаново

Восьмирічну українку і 13-річного блогера до кримінальної відповідальності не притягнути – адвокат

16 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 березня: Близнюкам потрібно зайнятися плануванням, а на Раків нападе меланхолія

15 березняСмачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

Новини партнерів

Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Два знака Зодиака, которых весной ждет успех во всем
Два знака Зодиака, которых весной ждет успех во всем
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти