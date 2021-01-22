В Сети обсуждают имя первенца принцессы Евгении

Внучка Елизаветы II совсем скоро станет мамой

В феврале 2021 года 30-летняя принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк станут родителями. В Британии уже делают ставки, как внучка Елизаветы II назовет первенца. Об этом пишет People.

Угадывать имя нового члена королевской семьи – давняя традиция в Британии. Сейчас по данным букмекерская компания Ladbrokes лидируют два имени – Артур (для мальчика) и Грейс( для девочки). Букмекеры не исключают, что принцесса Евгения и ее муж могут удивить выбором имени.

Принцесса Евгения Фото: instagram.com/diana.beatrice.eugenie

"Однако, учитывая то, что имя самой Евгении довольно необычное, мы не можем исключить даже такие варианты как Тарквиний или Матильда", – рассказали в букмекерском бюро.

Также в числе фаворитов присутствуют имена Виктория, Арабелла и Элис — для дочери и Джеймс, Фредрик, Альберт и Эдвард — для сына.

Ранее мы рассказывали, что коттедж принца Гарри и Меган Маркл достался принцессе Евгении.

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