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Коттедж принца Гарри и Меган Маркл достался принцессе Евгении – СМИ

Сегодня, 12:29

Имущество герцогов Сассекских уже вывезли из Фрогмор хауса

Принц Гарри и Меган Маркл передали ключи от своего коттеджа Фрогмор принцессе Евгении. Ценное имущество герцогов Сассекских было вынесено из дома глубокой ночью, пишет издание The Sun.

30-летняя принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк уже переехали в отремонтированный пятикомнатный дом в Виндзоре две недели назад. По словам инсайдера, ценные вещи и мебель отправлены Меган Маркл и принцу Гарри в Калифорнию.

Фрогмор хаус
Фото: скриншот

Хотя Фрогмор хаус остается резиденцией Меган и Гарри, маловероятно, что они снова вернутся в Великобританию.

"Фургоны подъехали глубокой ночью и очистили коттедж. Они определенно не хотели, чтобы их видели", – передает издание слова источника.

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Инсайдер добавил, что Гарри и Меган не любили Фрогмор по какой-то причине, но Джек и Евгения в восторге от имения.

В сентябре принцесса Евгения и Джек объявили, что ждут первенца. Рождение малыша, вероятно, состоится в конце декабря. Поженились они 12 октября 2018 года.

Принцесса Евгения и Джек Брунксбэнк
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Ранее Меган Маркл и принц Гарри заплатили более 3 млн долларов британским налогоплательщикам. Именно в такую сумму обошлась реставрация Фрогморского коттеджа, где недолгое время проживали герцог и герцогиня Сассекские.

Принц Гарри погасил долг перед королевской семьей. Подробности в сюжете:

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри отметили День памяти отдельно от королевской семьи.

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