У Мережі обговорюють ім'я первістка принцеси Євгенії

Внучка Єлизавети II зовсім скоро стане мамою

У лютому 2021 року 30-річна принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк стануть батьками . У Британії вже роблять ставки, як внучка Єлизавети II назве первістка. Про це пише People .

Вгадувати ім'я нового члена королівської сім'ї – давня традиція в Британії. Зараз за даними букмекерська компанія Ladbrokes лідирують два імені – Артур (для хлопчика) і Грейс (для дівчинки). Букмекери не виключають, що принцеса Євгенія та її чоловік можуть здивувати вибором імені.

Принцеса Євгенія Фото: instagram.com/diana.beatrice.eugenie

"Однак, з огляду на те, що ім'я самої Євгенії досить незвичайне, ми не можемо виключити навіть такі варіанти як Тарквіній або Матильда", – розповіли в букмекерському бюро.

Також в числі фаворитів присутні імена Вікторія, Арабелла і Еліс – для дочки і Джеймс, Фредрік, Альберт і Едвард – для сина.

Раніше ми розповідали, що котедж принца Гаррі і Меган Маркл дістався принцесі Євгенії.

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