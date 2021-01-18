Стало известно, когда Елизавета II станет прабабушкой в девятый раз

Принцесса Евгения станет мамой очень скоро

Совсем скоро Елизавета II станет прабабушкой в девятый раз. Стало известно, когда родит принцесса Евгения.

Как пишет Hello 30-летняя принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк станут родителями в середине февраля. Сейчас внучка Елизаветы II с мужем живут в коттедже Фрогмор, который раньше принадлежал принцу Гарри и Меган Маркл.

Принцесса Евгения Фото: instagram.com/diana.beatrice.eugenie

Стоит отметить, что королева одна из первых в монаршей семье знакомится с новорожденными наследниками, но этом году из-за коронавируса традиция будет нарушена. По данным СМИ Елизавета II не будет навещать принцессу Евгению, а поприветствует нового члена семьи по видеосвязи.

Напомним, принцесса Евгения не исполняет обязанностей члена королевской семьи. Она работает арт-директором одной из лондонских галерей. В октябре 2018 года принцесса Евгения вышла замуж за предпринимателя Джека Бруксбэнка

Ранее мы рассказывали о беременности еще одной внучки Елизаветы II.

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